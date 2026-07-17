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देहरादून में 32 करोड़ की शूटिंग रेंज में पैरा खिलाड़ी परेशान, जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी, जानिए मामला

गोल्ड मेडलिस्ट पैरा खिलाड़ी देवऋषि ने साझा की अपनी पीड़ा (फोटो- ETV Bharat GFX)

पैरा खिलाड़ी देवऋषि ने साझा की अपनी पीड़ा: राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे 10 मीटर राइफल शूटिंग के गोल्ड मेडलिस्ट पैरा खिलाड़ी देवऋषि ने अपनी परेशानी साझा किया. उन्होंने बताया कि,

प्रतियोगिता के कई इवेंट पहली मंजिल पर आयोजित किए जा रहे हैं. जबकि भवन की लिफ्ट खराब पड़ी हुई है. ऐसे में व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों के लिए ऊपर पहुंचने का एकमात्र विकल्प सीढ़ियां बचती हैं. यह स्थिति उन खिलाड़ियों के लिए बेहद कठिन और अपमानजनक महसूस होती है, जिन्हें अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन्हें पहले भवन की बाधाओं से लड़ना पड़ रहा है.

दरअसल, देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर की त्रिशूल शूटिंग रेंज इन दिनों राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है. देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं, लेकिन जिन खिलाड़ियों को अपनी क्षमता और हौसले के दम पर देश का प्रतिनिधित्व करना है, उन्हें प्रतियोगिता स्थल की पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरों के सहारे का इंतजार करना पड़ रहा है.

देहरादून: खेलों में जीत और हार का फैसला निशाने पर लगने वाली गोली करती है, लेकिन देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में कुछ पैरा खिलाड़ियों को निशाना साधने से पहले एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. यह चुनौती किसी प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की है, जो खिलाड़ियों को प्रतियोगिता स्थल तक सुगमता से पहुंचाने में भी नाकाम साबित हो रही है.

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता हो रही प्रभावित: देवऋषि के मुताबिक, उन्हें चलने में काफी समस्या होती है. यदि वो सीढ़ियों पर संघर्ष करते हुए ऊपर जाएं, तो उनकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता दोनों प्रभावित होती हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने आता है, लेकिन जब मैच शुरू होने से पहले ही उसे ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो उसका असर प्रदर्शन पर पड़ना स्वाभाविक है.

पैरा खिलाड़ियों की बढ़ी परेशानी (फोटो- ETV Bharat)

उन्होंने ये भी बताया कि प्रतियोगिता आयोजकों की ओर से कई बार इस समस्या की जानकारी वेन्यू प्रबंधन को दी गई, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है. ऐसे में प्रतियोगिता के दौरान हर दिन पैरा खिलाड़ियों को इसी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है. यह स्थिति इसलिए भी अधिक गंभीर हो जाती है. क्योंकि, जिस त्रिशूल शूटिंग रेंज में यह समस्या सामने आई है, उस हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया था.

इस तरह से सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर खिलाड़ी (फोटो- ETV Bharat)

त्रिशूल शूटिंग रेंज के आधुनिकीकरण और विकास पर खर्च हो चुके 32 करोड़ रुपए: इस रेंज के आधुनिकीकरण और विकास पर लगभग 32 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार की गई. इस अत्याधुनिक सुविधा से उम्मीद थी कि यहां खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय अनुभव मिलेगा, लेकिन आज उसी परिसर में दिव्यांग खिलाड़ियों को पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है.

पैरा खिलाड़ियों ने साझा की परेशानी (फोटो- ETV Bharat)

यहां खेल से जुड़े सभी लोगों का मानना है कि किसी भी आधुनिक खेल परिसर की गुणवत्ता केवल उसके उपकरणों और भवनों से नहीं आंकी जाती, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो सभी खिलाड़ियों के लिए कितना सुलभ और समावेशी है. खासकर जब पैरा खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता का हिस्सा हों, तो दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं प्राथमिक आवश्यकता बन जाती हैं, न कि वैकल्पिक व्यवस्था.

त्रिशूल शूटिंग रेंज पैरा खिलाड़ियों की फजीहत (फोटो- ETV Bharat)

क्या बोले त्रिशूल शूटिंग रेंज के वेन्यू मैनेजर अरुण? इस मामले पर त्रिशूल शूटिंग रेंज के वेन्यू मैनेजर अरुण ने भी समस्या को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि,

त्रिशूल शूटिंग रेंज के वेन्यू मैनेजर अरुण का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

मामले की गंभीरता को देखते हुए ईटीवी भारत ने खेल विभाग के उच्च अधिकारियों और विभागीय मंत्री रेखा आर्या से भी संपर्क करने का प्रयास किया. खेल मंत्री रेखा आर्य, विशेष सचिव अमित सिन्हा और खेल निदेशक दीप्ति सिंह से इस संबंध में प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी भी अधिकारी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

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