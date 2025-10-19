ETV Bharat / sports

पैरा-आर्म रेसलिंग कप 2025 में श्रीमंत झा ने जीता गोल्ड मेडल, शहीद जवानों को किया समर्पित

श्रीमंत झा छत्तीसगढ़ के पैरा आर्म रेसलर हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है.

पैरा-आर्म रेसलिंग कप 2025 में श्रीमंत झा ने जीता गोल्ड मेडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 19, 2025 at 8:34 PM IST

रायपुर: भारत के गौरव और छत्तीसगढ़ के होनहार पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने एक बार फिर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. उन्होंने Germany Open पैरा-आर्म रेसलिंग कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए +80 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक (Gold Medal) जीता है. उन्होंने अपनी इस जीत को देश के वीर शहीद जवानों को समर्पित किया. श्रीमंत झा दुनिया के तीसरे और एशिया के नंबर वन पैरा आर्म रेसलर हैं.

वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई: पैरा-आर्म रेसलिंग कप प्रतियोगिता 17 से 19 अक्टूबर 2025 तक जर्मनी में आयोजित हुई. फाइनल मुकाबले में श्रीमंत झा ने जर्मनी के मौजूदा विश्व चैंपियन एरिक हॉप्पे (Eric Hoppe) को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. श्रीमंत झा ने भारत के लिए 58 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं. इस जीत के साथ उन्होंने पैरा आर्म रेसलिंग वर्ल्ड कप (Hungary) के लिए क्वालीफाई किया है. उनका अगला लक्ष्य वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम और ऊंचा करना है.

श्रीमंत झा छत्तीसगढ़ के पैरा आर्म रेसलर हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह पदक मेरे लिए सिर्फ जीत नहीं, बल्कि हमारे देश के उन अमर वीरों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. मैं हर मुकाबला हमारे शहीद जवानों के सम्मान और तिरंगे की शान के लिए खेलता हूं- श्रीमंत झा

मुख्यमंत्री से अपील: श्रीमंत झा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें और आने वाले ओलंपिक की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें.

पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया की अध्यक्ष प्रीति झींज्ञानी, छत्तीसगढ़ आर्म रेसलिंग संघ के अध्यक्ष जी. सुरेश बाबे, चेयरमैन बृज मोहन सिंह, सचिव श्रीकांत, कृष्ण साहू और कोच राजू साहू ने श्रीमंत झा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.

