फिलिस्तीन से अफगानिस्ता तक हमलों में जान गंवाने वाले खिलाड़ी, सिर्फ बमबारी में 808 एथलीटों की मौत
Athletes Killed On Attacks: फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार गाजा में मारे गए 808 एथलीटों में से 421 फुटबॉल खिलाड़ी थे.
हैदराबाद: खेल की दुनिया, जो आमतौर पर शांति, एकता और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक मानी जाती है, वह भी हिंसा, संघर्ष और हमलों से अछूती नहीं रही है. जर्मनी से लेकर फिलिस्तीन तक, समय-समय पर एथलीट्स को निशाना बनाया गया है. खासतौर पर गाजा में दो साल तक चले हमास-इजराइल युद्ध में 800 से अधिक एथलीटों की जान जाना न सिर्फ एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि खेल जगत के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है. यह आंकड़े दिखाते हैं कि युद्ध और हिंसा का असर केवल सैनिकों या आम नागरिकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव हर वर्ग, हर सपने और हर मैदान तक पहुंचता है.
इस स्टोरी में हम आपको ऐसी कुछ भयावह घटनाक्रम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें कई एथलीट्स को जान गवानी पड़ी है.
3 अफगान क्रिकेटरों की मौत (2025)
हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमला किया था, जिसमें तीन अफगान क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को बताया कि हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमले में मारे गए लोगों में तीन प्रतिभाशाली युवा घरेलू क्रिकेटर भी शामिल थे. इन तीनों क्रिकेटरों की पहचान हारून, सिबगतुल्लाह और कबीर आगा के रूप में हुई है.
808 फिलिस्तीनी एथलीटों की मौत (2023-2025)
हमास और इजरायल के बीच दो साल तक चलने वाले युद्ध में हजारों फिलिस्तीनियों की जानें गई. जिसमें से 800 से ज्यादा एथलीट्स शामिल हैं. फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन (पीएफए) का कहना है कि अक्टूबर 2023 से गाजा में मारे गए 808 एथलीटों में 421 फुटबॉल खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें से लगभग आधे बच्चे थे. उन सभी खिलाड़ियों का यहां नाम देना संभव नहीं है लेकिन हम कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों का जिक्र करना भी जरुरी है.
- मोहम्मद बरकत (फुटबॉलर): इस फिलिस्तीनी राष्ट्रीय टीम के पूर्व खिलाड़ी की अगस्त 2025 में गाजा पट्टी में मानवीय सहायता का इंतजार करते हुए इजराइली हमले से उनकी मृत्यु हो गई.
- सुलेमान अल-ओबैद (फुटबॉलर): फिलिस्तीनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व सदस्य और 'फिलिस्तीनी पेले' के नाम से प्रसिद्ध इस एथलीट की मार्च 2024 में उस वक्त मौत हो गई, जब गाजा के खान यूनिस में इजरायल ने उनके घर पर बमबारी कर दी.
- हानी अल-मसदर (फुटबॉलर): फिलिस्तीनी ओलंपिक फुटबॉल टीम के कोच हानी की भी गाजा पट्टी में इजराइली हमले में मृत्यु हो गई.
- नगमा अबू समरा (कराटे): 27 वर्षीय कराटे चैंपियन, जिनसे ओलंपिक में जगह बनाने की उम्मीद थी. वह इजराईल के एक मिसाइल हमले में गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा और बाद में मिस्र के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.
- हसन अबू जुऐटर (वॉलीबॉल): फिलिस्तीनी राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम और अल-सदाका क्लब का एक खिलाड़ी. गाजा पट्टी में जबालिया शिविर को निशाना बनाकर किए गए एक इजराइली हमले में उसकी मौत हो गई.
मैराथन में आत्मघाती हमला (2008)
6 अप्रैल, 2008 को, श्रीलंका के वेलिवेरिया में एक मैराथन के दौरान हुए आत्मघाती बम हमले में श्रीलंका के राष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच लक्ष्मण डी अल्विस और एक अन्य व्यक्ति, पूर्व ओलंपिक मैराथन प्रतियोगी के.ए. करुणारत्ने की मृत्यु हो गई थी.
ओलंपिक में 11 इजराइली एथलीट्स की मौत (1972)
5 सितंबर, 1972 को जर्मनी में म्यूनिख ओलंपिक खेलों के दौरान, फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह ब्लैक सेप्टेम्बर के आठ सदस्यों ने ओलंपिक विलेज में घुसकर कई इजराइली एथलीटों और कोचों को बंधक बना लिया. लेकिन असफल बचाव अभियान के कारण सभी 11 इजराइली बंधकों की मौत हो गई. जिनके नाम नीचे दिए गए हैं.
1- योसेफ रोमानो (वेटलिफ्टर), 2- जीव फ्राइडमैन (वेटलिफ्टर), 3- डेविड बर्जर (वेटलिफ्टर), 4- एलिएजर हाफिन (वेटलिफ्टर), 5- मार्क स्लाविन (रेसलर), 6- योसेफ गुटफ्रेंड (रेसलिंग रेफरी), 7- अमित्जुर शापिरा (ट्रैक एंड फील्ड कोच), 8- केहाट शोर (शूटिंग कोच), 9- आंद्रेई स्पिट्जर (तलवारबाजी कोच), 10- याकोव स्प्रिंगर (वेटलिफ्टिंग जज), 11- मोशे वेनबर्ग (वेटलिफ्टिंग कोच)