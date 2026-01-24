ETV Bharat / sports

पलाश मुच्छल को रंगे हाथ पकड़ा! स्मृति मंधाना के दोस्त ने लगाए गंभीर आरोप, पलाश ने भी दिया जवाब

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: जब से भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना से पलाश की शादी टूटी है, तबसे वो किसी न किसी कारण सुर्खियों में हैं. हाल ही में, मंधाना की बचपन की दोस्त ने पलाश पर धोखाधड़ी समेत 40 लाख रुपये के फ्रॉड का गंभीर आरोप लगाया है. जिस पर पलाश ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इसका जवाब दिया है. आरोप बेबुनियाद हैं

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, पलाश ने अपनी स्टोरी में लिखा कि ये आरोप उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए हैं, इसलिए वह चुप नहीं रहेंगे और इस मामले को सुलझाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे. पलाश ने लिखा, 'सांगली के विज्ञान माने द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं.' उन्होंने आगे लिखा, 'ये मेरी इज्जत खराब करने के गलत इरादे से लगाए गए हैं, और इन्हें बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जाएगा. मेरे वकील, श्रेयांश मिथरारे, सभी कानूनी रास्तों पर विचार कर रहे हैं, और इस मामले को उचित कानूनी रास्तों के माध्यम से सख्ती से निपटा जाएगा.'