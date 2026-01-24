ETV Bharat / sports

पलाश मुच्छल को रंगे हाथ पकड़ा! स्मृति मंधाना के दोस्त ने लगाए गंभीर आरोप, पलाश ने भी दिया जवाब

स्मृति मंधाना के एक दोस्त ने पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपये के फ्रॉड का गंभीर आरोप भी लगाया है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 2:30 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 3:01 PM IST

हैदराबाद: जब से भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना से पलाश की शादी टूटी है, तबसे वो किसी न किसी कारण सुर्खियों में हैं. हाल ही में, मंधाना की बचपन की दोस्त ने पलाश पर धोखाधड़ी समेत 40 लाख रुपये के फ्रॉड का गंभीर आरोप लगाया है. जिस पर पलाश ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इसका जवाब दिया है.

आरोप बेबुनियाद हैं
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, पलाश ने अपनी स्टोरी में लिखा कि ये आरोप उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए हैं, इसलिए वह चुप नहीं रहेंगे और इस मामले को सुलझाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे. पलाश ने लिखा, 'सांगली के विज्ञान माने द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'ये मेरी इज्जत खराब करने के गलत इरादे से लगाए गए हैं, और इन्हें बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जाएगा. मेरे वकील, श्रेयांश मिथरारे, सभी कानूनी रास्तों पर विचार कर रहे हैं, और इस मामले को उचित कानूनी रास्तों के माध्यम से सख्ती से निपटा जाएगा.'

पलाश पर गंभीर आरोप क्या हैं?
यह ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब विद्द्यान मान ने दावा किया कि वह पलाश को स्मृति मंधाना के शादी के फंक्शन में दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा था. उस समय स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई और पलाश को भारतीय महिला क्रिकेटरों ने पीटा भी था.

हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से माने ने कहा, 'मैं शादी के जश्न (23 नवंबर, 2025) में शरीक था जब उसे दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया, तो वो भयानक सीन था और उसे भारतीय महिला क्रिकेटरों ने खूब पीटा. उनका पूरा परिवार चोर है. मुझे लगा था कि वह शादी करके सांगली में सेट हो जाएगा, लेकिन यह मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा निकला.'

इसके अलावा विद्द्यान ने पलाश पर 40 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है, जिसकी सांगली के थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है. उसने यह भी कहा कि उसके पास इसके सबूत हैं, जिसमें चैट और कॉल रिकॉर्डिंग शामिल हैं.

पलाश-स्मृति की शादी कैंसिल
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना नवंबर 2025 में शादी करने वाले थे. हालांकि, ठीक शादी के दिन स्मृति के पिता को दिल से जुड़ी मेडिकल इमरजेंसी होने की वजह से शादी टाल दी गई और फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बिना कोई कारण बताए शादी कैंसिल करने का ऐलान कर दिया.

