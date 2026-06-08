पलामू वॉरियर्स बनीं झारखंड वूमेंस प्रीमियर लीग चैंपियन, कोल्हान डायनामोज को 43 रन से हराया
झारखंड वूमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में पलामू वारियर्स ने कोल्हान डायनामोज को 43 रन से हराकर खिताब जीत लिया.
Published : June 8, 2026 at 7:49 AM IST
रांची: झारखंड वूमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में पलामू वॉरियर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोल्हान डायनामोज को 43 रन से पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया. रोमांचक मुकाबले में पलामू की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 143 रन बनाए. इसके जवाब में कोल्हान डायनामोज की पूरी टीम 16.4 ओवर में 100 रन पर सिमट गई.
फाइनल मुकाबले में पलामू वॉरियर्स की खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया. टीम ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और कोल्हान की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. 144 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोल्हान डायनामोज की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही, जिससे वह कभी भी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सकी.
मुकाबले में पलामू वॉरियर्स की आकांक्षा टोप्पो ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए ‘मोमेंट्स प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार अपने नाम किया. वहीं, फाइनल में सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी गेंदबाज का पुरस्कार पलामू की आरती कुमारी को दिया गया. मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का सम्मान चांदमुनी पूर्ति को मिला.
टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कारों की भी घोषणा की गई. रेवोल्यूशन नेशन वाइड एंटरटेनमेंट बेस्ट बॉलर का अवॉर्ड ममता पासवान को प्रदान किया गया. वहीं, बेस्ट बैटर का पुरस्कार चांदमुनी पूर्ति को मिला. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण के लिए प्राची प्रधान को बेस्ट फील्डर चुना गया. पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दुर्गा मुर्मू को 'द काया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के खिताब से नवाजा गया.
फाइनल मुकाबले के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के अध्यक्ष अजय नाथ शहदेव और सचिव सौरभ तिवारी ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए. इस अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था.
समारोह में जेएससीए के संयुक्त सचिव एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर शाहबाज नदीम, पूर्व अध्यक्ष संजय सहाय, पूर्व उपाध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा, पूर्व संयुक्त सचिव पी.एन. सिंह, कमिटी सदस्य मिहिर प्रीतिश टोपनो, संजय जैन और रमेश कुमार सहित संघ के कई पदाधिकारी एवं आजीवन सदस्य उपस्थित रहे.
झारखंड वूमेंस प्रीमियर लीग के सफल आयोजन ने राज्य में महिला क्रिकेट को नई ऊर्जा प्रदान की है. टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से प्रतिभा का परिचय दिया. वहीं, फाइनल मुकाबले ने दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट का भरपूर आनंद दिया. पलामू वॉरियर्स की इस जीत को महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड वूमेंस प्रीमियर लीग का सफल आयोजन राज्य में महिला क्रिकेट के बढ़ते स्तर का प्रमाण है. पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया. पलामू वॉरियर्स को खिताबी जीत की बधाई देता हूं. वहीं सभी टीमों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करता हूं. जेएससीए भविष्य में भी महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
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