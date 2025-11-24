ETV Bharat / sports

धर्मेंद्र के निधन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जताया दुख, बोली ये बड़ी बात

Dharmendra Death: लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के निधन से न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के लोग भी दूखी हैं.

धर्मेंद्र
धर्मेंद्र (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 7:17 PM IST

हैदराबाद: छह दशकों से ज्यादा समय तक भारतीय सिनेमा में काम करने वाले लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को मुंबई निधन हो गया. इस दुखद खबर ने न सिर्फ अपने लोगों का दिल तोड़ा बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों को भी दुख हुआ.

धर्मेंद्र के निधन के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने बॉलीवुड स्टार को दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि दी और उन्हें ग्लोबल लेजेंड बताया. उन्होंने न्यूज एजेंसी IANS को बताया कि धर्मेंद्र जी एक लीजेंडरी हीरो थे, और उनकी मशहूर फिल्म शोले हमेशा से एक क्लासिक फिल्म रही है. उन्होंने पूरे सबकॉन्टिनेंट में एक शानदार विरासत छोड़ी है, वो न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर थे. मेरी उनके परिवार के साथ गहरी संवेदनाएं.

धर्मेंद्र के निधन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जताया दुख (Etv Bharat)

बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 1935 में पंजाब में हुआ था. उन्होंने 306 फिल्मों में काम किया, जिनमें कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं. धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से की थी. अपनी शानदार एक्टिंग और यूनिक स्टाइल की वजह से उन्होंने जल्द ही दर्शकों का दिल जीत लिया.

धर्मेंद्र को इंडियन सिनेमा के ही-मैन के तौर पर भी याद किया जाता है. उन्होंने शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर, सीता गीता और यादों की बारात जैसी क्लासिक फिल्मों से इंडियन सिनेमा में एक यादगार जगह हासिल की. वो इंडियन सिनेमा के सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्टार्स में से एक हैं.

शोले फिल्म में धर्मेंद्र (Photo: Sholay film poster)

धर्मेंद्र रोमांस से लेकर एक्शन और कॉमेडी तक, सभी तरह की फिल्मों में पॉपुलर थे, क्योंकि वह स्क्रीन पर बहुत इमोशनल, वर्सेटाइल और मैग्नेटिक थे. फूल और पत्थर ने उन्हें स्टार बना दिया, और शोले ने उन्हें मशहूर कर दिया. प्यारे, शरारती वीरू के रूप में उनकी परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा में सबसे मशहूर परफॉर्मेंस में से एक है.

छह दशकों से ज्यादा के करियर में धर्मेंद्र को उनके काम के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. धर्मेंद्र फिल्मों में एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसने पीढ़ियों को बनाया है और एक ऐसा फैन बेस है जो सीमाओं को पार करता है, जिसकी बराबरी बहुत कम एक्टर कर पाए हैं.

