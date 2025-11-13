ETV Bharat / sports

आतंकवाद! खतरे में पड़ी पाकिस्तान-श्रीलंका सीरीज, बम ब्लास्ट के बाद वापस लौटने को तैयार खिलाड़ी

दरअसल, इस्लामाबाद में जहां पर आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ, श्रीलंकाई खिलाड़ी वहीं आस-पास रह रहे थे. इस बम ब्लास्ट के बाद श्रीलंकाई प्लेयर्स और स्पोर्ट स्टाफ डरा हुआ है और पाकिस्तान से अपने देश जाने की मांग कर रहा है. 16 सदस्यीय टीम से 8 खिलाड़ियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर वापसी लौटने का फैसला किया है.

हैदराबाद : पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा बनकर उभर रहा है. पाकिस्तान भारत समेत अन्य देशों में अपने खौफ के चलते आतंक फैलाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो भूल जाता है कि आतंकवाद उनके देश को भी खा रहा है. ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच चल रही मौजूदा वनडे सीरीज में देखने को मिला. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बीते दिनों आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते सीरीज के बाकी मैचों को टालने का फैसला किया गया है.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, खिलाड़ियों ने दूसरे वनडे से कुछ घंटे पहले गुरुवार को स्वदेश लौटने का फैसला किया है. हालांकि श्रीलंकाई बोर्ड की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया था.

श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों को दौरे से हटने पर 2 साल के प्रतिबंध की धमकी भी दी है. इस बीच पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद स्थित होटल में श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें पूरी सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया. क्रिकइंफो के अनुसार पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने घोषणा की है कि ये मैच अब 13 और 15 नवंबर की बजाय 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे.

श्रीलंका क्रिकेट टीम (IANS)

आपको बता दें कि, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान में ही श्रीलंका और जिम्बाब्वे को पाक के साथ 19 नवंबर से टी20 ट्राई सीरीज खेलनी है, जो आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मद्देनजर अहम मानी जा रही है. इस सीरीज का पहला वनडे 11 नवंबर को हुआ जो पाकिस्तान ने 6 विकेट से श्रीलंका से जीत लिया था.

मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वाना में एक कैडेट अकादमी में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी. श्रीलंकाई टीम को पाकिस्तान में पहले भी निशाना बनाया जा चुका है. 3 मार्च, 2009 को गद्दाफी स्टेडियम के पास उनकी टीम बस पर बंदूकधारियों ने हमला किया था. उस हमले में सात श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हुए थे जबकि आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे.