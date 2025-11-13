ETV Bharat / sports

आतंकवाद! खतरे में पड़ी पाकिस्तान-श्रीलंका सीरीज, बम ब्लास्ट के बाद वापस लौटने को तैयार खिलाड़ी

Pakistan vs Sri Lanka: बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे सीरीज खतरे में पड़ गई है. खिलाड़ी घर लौटना चाह रहे हैं.

Pakistan vs Sri Lanka series in danger
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका सीरीज खतरे में (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा बनकर उभर रहा है. पाकिस्तान भारत समेत अन्य देशों में अपने खौफ के चलते आतंक फैलाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो भूल जाता है कि आतंकवाद उनके देश को भी खा रहा है. ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच चल रही मौजूदा वनडे सीरीज में देखने को मिला. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बीते दिनों आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते सीरीज के बाकी मैचों को टालने का फैसला किया गया है.

दरअसल, इस्लामाबाद में जहां पर आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ, श्रीलंकाई खिलाड़ी वहीं आस-पास रह रहे थे. इस बम ब्लास्ट के बाद श्रीलंकाई प्लेयर्स और स्पोर्ट स्टाफ डरा हुआ है और पाकिस्तान से अपने देश जाने की मांग कर रहा है. 16 सदस्यीय टीम से 8 खिलाड़ियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर वापसी लौटने का फैसला किया है.

Pakistan vs Sri Lanka series in danger
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (IANS)

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, खिलाड़ियों ने दूसरे वनडे से कुछ घंटे पहले गुरुवार को स्वदेश लौटने का फैसला किया है. हालांकि श्रीलंकाई बोर्ड की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया था.

श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों को दौरे से हटने पर 2 साल के प्रतिबंध की धमकी भी दी है. इस बीच पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद स्थित होटल में श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें पूरी सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया. क्रिकइंफो के अनुसार पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने घोषणा की है कि ये मैच अब 13 और 15 नवंबर की बजाय 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे.

Pakistan vs Sri Lanka series in danger
श्रीलंका क्रिकेट टीम (IANS)

आपको बता दें कि, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान में ही श्रीलंका और जिम्बाब्वे को पाक के साथ 19 नवंबर से टी20 ट्राई सीरीज खेलनी है, जो आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मद्देनजर अहम मानी जा रही है. इस सीरीज का पहला वनडे 11 नवंबर को हुआ जो पाकिस्तान ने 6 विकेट से श्रीलंका से जीत लिया था.

मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वाना में एक कैडेट अकादमी में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी. श्रीलंकाई टीम को पाकिस्तान में पहले भी निशाना बनाया जा चुका है. 3 मार्च, 2009 को गद्दाफी स्टेडियम के पास उनकी टीम बस पर बंदूकधारियों ने हमला किया था. उस हमले में सात श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हुए थे जबकि आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे.

ये खबर भी पढ़ें : रोहित-विराट आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेले थे और कैसा था उनका प्रदर्शन ?

TAGGED:

PAKISTAN VS SRI LANKA SERIES DANGER
PAKISTAN BOMB BLAST
SRI LANKA PLAYERS DECIDE TO RETURN
MOHSIN NAQVI
SRILANKA TOUR OF PAKISTAN IN DANGER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.