पाकिस्तान के 27 वर्षीय गेंदबाज ने रचा इतिहास, हैट्रिक लेकर टीम को दिलाई फाइनल में एंट्री

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जीत की पटरी पर लौट आई है. भारत से एशिया कप 2025 में हारने के बाद अब पाकिस्तान अपने घर में जिम्बाब्वे और श्रीलंका से खेली जा रही ट्राई-सीरीज में अच्छा कर रही है. टीम ने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है. पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे दोनों को हरा चुकी है.

आपको बता दें कि बीते रविवार, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली. पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 195 रन बनाए, जबकि जिम्बाब्वे 126 रन पर आउट हो गई और पाक ने 69 रनों से जीत दर्ज कर ली. इस मैच में पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक ने इतिहास रच दिया और वो कर दिखा जो 23 सालों से कोई दूसरा पाकिस्तानी बॉलर नहीं कर पाया.

उस्मान तारिक ने हैट्रिक ली

जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की पारी का 10वां ओवर उस्मान तारिक ने डाला. ओवर की दूसरी बॉल टोनी मुनयोनियो को डाली, उन्होंने बड़ा शॉट खेल रहे हैं, लेकिन नसीम शाह ने अच्छा कैच पकड़ा, जिससे पाकिस्तान को एक विकेट मिला. अगली बॉल पर ताशिंगा मुसेकिवा बॉल को पूरी तरह समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए. तीसरी बॉल पर वेलिंगटन मसाकाद्जा को बाबर आजम ने कैच कर लिया. इस तरह उस्मान तारिक ने हैट्रिक ली.