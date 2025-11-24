ETV Bharat / sports

पाकिस्तान के 27 वर्षीय गेंदबाज ने रचा इतिहास, हैट्रिक लेकर टीम को दिलाई फाइनल में एंट्री

Pakistan T20I Tri Series: उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के लिए हैट्रिक ली और प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने नाम किया.

Pakistan vs Zimbabwe
पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 11:42 AM IST

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जीत की पटरी पर लौट आई है. भारत से एशिया कप 2025 में हारने के बाद अब पाकिस्तान अपने घर में जिम्बाब्वे और श्रीलंका से खेली जा रही ट्राई-सीरीज में अच्छा कर रही है. टीम ने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है. पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे दोनों को हरा चुकी है.

आपको बता दें कि बीते रविवार, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली. पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 195 रन बनाए, जबकि जिम्बाब्वे 126 रन पर आउट हो गई और पाक ने 69 रनों से जीत दर्ज कर ली. इस मैच में पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक ने इतिहास रच दिया और वो कर दिखा जो 23 सालों से कोई दूसरा पाकिस्तानी बॉलर नहीं कर पाया.

उस्मान तारिक ने हैट्रिक ली
जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की पारी का 10वां ओवर उस्मान तारिक ने डाला. ओवर की दूसरी बॉल टोनी मुनयोनियो को डाली, उन्होंने बड़ा शॉट खेल रहे हैं, लेकिन नसीम शाह ने अच्छा कैच पकड़ा, जिससे पाकिस्तान को एक विकेट मिला. अगली बॉल पर ताशिंगा मुसेकिवा बॉल को पूरी तरह समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए. तीसरी बॉल पर वेलिंगटन मसाकाद्जा को बाबर आजम ने कैच कर लिया. इस तरह उस्मान तारिक ने हैट्रिक ली.

इसके साथ ही 27 वर्षीय उस्मान तारिक टी20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले चौथे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए. फहीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद नवाज इससे पहले पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में हैट्रिक ले चुके हैं. उन्होंने इस मैच में पाकिस्तान की जीत में अहम योगदान दिया.

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज दिखे बेरंग
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 195 रन बनाए, जिसमें बाबर आजम (74 रन) और साहिबजादा फरहान (63 रन) ने हाफ सेंचुरी बनाईं. जिम्बाब्वे के लिए रयान बर्ल ने 67 रन बनाए, जबकि कप्तान सिकंदर रजा ने 23 रन बनाए. इन दोनों के अलावा कोई और डबल फिगर तक नहीं पहुंचा और जिम्बाब्वे 126 रन पर ऑल आउट हो गई.

उस्मान तारिक ने गेंद से मचाया धमाल
पाकिस्तान के बॉलर्स ने शानदार काम किया. तारिक ने चार ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए. मोहम्मद नवाज ने दो विकेट लिए, जबकि नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर और फहीम अशरफ ने एक-एक विकेट लिया. जिम्बाब्वे के बैट्समैन इन बॉलर्स का सामना नहीं कर सके.

