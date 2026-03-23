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पाकिस्तान में हथियारबंद ग्रुप ने विदेशी खिलाड़ियों को PSL 2026 में हिस्सा लेने से मना किया

पाकिस्तान में एक हथियारबंद ग्रुप ने सुरक्षा का हवाला देते हुए विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल के 2026 एडिशन में नहीं खेलने की चेतावनी दी है.

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पाकिस्तान सुपर लीग के कप्तान (file photo-AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 6:21 PM IST

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हैदराबाद: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होने वाला है. हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले, एक हथियारबंद विरोधी ग्रुप के सीधे और धमकी भरे अल्टीमेटम के बाद इसे हाई-लेवल इमरजेंसी की स्थिति में डाल दिया गया.

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में, विदेशी खिलाड़ियों से टूर्नामेंट से हटने की अनुरोध किया गया है. टीटीपी के जमात-उल-अहरार ग्रुप ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए विदेशी खिलाड़ियों को चेतावनी दी है.

प्रवक्ता असद मंसूर के बयान में कहा गया है कि टी20 लीग खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में मिलिट्री ज़ुल्म और सरकार की हिंसा की वजह से लोगों को हो रही तकलीफ का बेरहम मजाक है.

बयान में कहा गया, "हम पीएसएल के सभी प्रतिभागियों, खासकर विदेशी खिलाड़ियों को एक साफ और जरूरी मैसेज देना चाहते हैं: देश की अभी की आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक माहौल अस्थिर और खतरनाक है."

इसमें आगे कहा गया, "ऐसे माहौल में जहां मिलिट्री ऑपरेशन और सिविल अशांति इलाके के बड़े हिस्से पर हावी हैं, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती. इन खराब हालात को देखते हुए, हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता दें और तुरंत टूर्नामेंट से हट जाएं."

खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ पीएसएल के आने वाले सीजन के लिए मुल्तान सुल्तांस टीम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचे. स्मिथ का हाल ही में बिग बैश लीग में सफल कैंपेन रहा था और वह पीएसएल में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार थे.

हाल ही में, कई विदेशी खिलाड़ियों ने आईपीएल में शामिल होने के लिए अपने पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट से नाम वापस ले लिया. ज़िम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी और श्रीलंका के दासुन शनाका हाल के उदाहरण हैं जिन्होंने पीएसएल के मौके को छोड़कर आईपीएल को चुना. साथ ही, पिछले साल, ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेज़र-मैकगर्क ने सुरक्षा कारणों से पीएसएल से नाम वापस ले लिया था.

पीएसएल ने सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट में कई बदलाव किए हैं. लीग बिना दर्शकों के खेली जाएगी, और यह दो जगहों पर खेली जाएगी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए इसकी पुष्टि की. साथ ही, उन्होंने कहा कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे.

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