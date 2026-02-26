ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ( IANS )

Pakistan Semifinal Scenario: जैसे-जैसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की रेस रोमांचक होती जा रही है. श्रीलंका बुधवार को न्यूजीलैंड से 61 रन से हारने के बाद वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई. कोलंबो में न्यूजीलैंड की जीत ने उनके नेट रन रेट को काफी बढ़ा दिया है. ब्लैककैप्स का नेट रन रेट +3.050 हो गया है, जिससे वे इंग्लैंड के बाद ग्रुप टू से आखिरी चार में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनने के बेहद करीब हैं. लेकिन, पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बना हुआ है, और वे थोड़ी मेहनत और किस्मत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं. पाकिस्तान को क्या करना होगा?

पाकिस्तान का अभी नेट रन रेट -0.461 है, और उन्हें इसमें जबरदस्त बढ़त की जरूरत है. टीम को अपने आखिरी सुपर 8 मैच में श्रीलंका को 70 रन के अंतर से हराना होगा. साथ ही, उन्हें ये उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हरा दे. जिसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 अंक हो जाएंगे और बेहतर रन रेट की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा.