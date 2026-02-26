ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं

Pakistan Semifinal Scenario: श्रीलंका के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण क्या है?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Pakistan Semifinal Scenario: जैसे-जैसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की रेस रोमांचक होती जा रही है. श्रीलंका बुधवार को न्यूजीलैंड से 61 रन से हारने के बाद वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई. कोलंबो में न्यूजीलैंड की जीत ने उनके नेट रन रेट को काफी बढ़ा दिया है.

ब्लैककैप्स का नेट रन रेट +3.050 हो गया है, जिससे वे इंग्लैंड के बाद ग्रुप टू से आखिरी चार में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनने के बेहद करीब हैं. लेकिन, पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बना हुआ है, और वे थोड़ी मेहनत और किस्मत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं.

पाकिस्तान को क्या करना होगा?
पाकिस्तान का अभी नेट रन रेट -0.461 है, और उन्हें इसमें जबरदस्त बढ़त की जरूरत है. टीम को अपने आखिरी सुपर 8 मैच में श्रीलंका को 70 रन के अंतर से हराना होगा. साथ ही, उन्हें ये उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हरा दे. जिसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 अंक हो जाएंगे और बेहतर रन रेट की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा.

अगर इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेगा, क्योंकि उसके कुल 4 पॉइंट्स हो जाएंगे. ESPNcricinfo के मुताबिक, अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 20 रन से हरा देता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 50 रन से हराना होगा.

पाकिस्तान के लिए मुश्किल पर नामुमकिन नहीं
अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है, तो पाकिस्तान के लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी. अगर श्रीलंका 200 का टोटल स्कोर बनाता है, तो पाकिस्तान को 15 ओवर से कम समय में टारगेट पूरा करना होगा. अगर श्रीलंका स्कोरबोर्ड पर 150 के आस-पास का स्कोर बनाता है, तो पाकिस्तान को 14 ओवर से कम समय में चेज करना होगा.

पाकिस्तान को बस यही फायदा होगा कि उन्हें पहले से पता होगा कि उन्हें श्रीलंका को कितने अंतर से हराना है, क्योंकि इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच पहले होगा. इंग्लैंड का मैच न्यूजीलैंड से 27 फरवरी को होगा, जबकि श्रीलंका-पाकिस्तान का मैच 28 फरवरी को खेला जाएगा.

