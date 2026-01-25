ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026: बॉयकॉट और ICC की चेतावनी के बीच पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप स्क्वाड का किया ऐलान

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ( IANS PHOTO )