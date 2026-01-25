ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026: बॉयकॉट और ICC की चेतावनी के बीच पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप स्क्वाड का किया ऐलान

Pakistan T20 World Cup squad: पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तीन खिलाड़ी पहली बार आईसीसी के इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 2:09 PM IST

T20 World Cup 2026 Squad: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट और ICC की चेतावनी की खबरों के बीच टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है.

रऊफ-रिजवान बाहर
स्क्वाड में स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी को जगह दी गई है. जबकि तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को इस बार टीम में नहीं शामिल किया गया है. ये बाबर आजम अपना का चौथा टी20 वर्ल्ड कप होगा. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 17 टी20 वर्ल्ड कप मैचों में 111.35 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जबकि सबसे छोटे फॉर्मेट में उनका करियर स्ट्राइक रेट 128.45 है, जो मौजूदा दौर के टी20 मैचों की गति को देखते हुए औसत से कम लगता है.

तीन खिलाड़ियों का पहला टी20 वर्ल्ड कप
टीम में तीन खिलाड़ी - ख्वाजा मोहम्मद नाफे, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक - अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. ख्वाजा ने श्रीलंका के खिलाफ एक टी20 मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 26 रन बनाए हैं. साहिबजादा ने 37 टी20 पारियों में 129.15 के स्ट्राइक रेट से 917 रन बनाए हैं. तारिक ने दो मैचों में 5.50 की इकॉनमी से छह विकेट लिए हैं.

पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड
सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) अबरार अहमद, और उस्मान तारिक.

पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल
2009 की विजेता पाकिस्तान को ग्रुप A में टूर्नामेंट की सह-मेजबान और डिफेंडिंग चैंपियन भारत, नीदरलैंड, अमेरिका और नामीबिया के साथ रखा गया है. वो 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा. उसके बाद वो 10 फरवरी को अमेरिका से, 15 फरवरी को भारत से और 18 फरवरी को नामिबिया से अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगा. पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में ही खेले जाएंगे.

हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान
हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान (IANS PHOTO)

बांग्लादेश के समर्थन में वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की धमकी
बता दें कि पाकिस्तान की टीम की घोषणा PCB प्रमुख मोहसिन नकवी के उस बयान के ठीक एक दिन बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि टी20 वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार से बात करने के बाद लिया जाएगा.

बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद, नकवी ने ICC पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और बांग्लादेश के साथ जो हुआ उसे अन्याय बताया. उन्होंने यह भी कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी पर अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार से बात करने के बाद लिया जाएगा.

नकवी ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, 'बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार किया गया है, एक देश जब चाहे कोई भी फैसला ले सकता है, जबकि दूसरे देश के लिए यह उल्टा है. बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है, और यह अन्याय नहीं होना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'वर्ल्ड कप में भागीदारी पर हमारा रुख वही होगा जो पाकिस्तान सरकार मुझे निर्देश देगी. प्रधानमंत्री अभी पाकिस्तान में नहीं हैं. जब वह लौटेंगे, तो मैं आपको हमारा अंतिम फैसला बता पाऊंगा. यह सरकार का फैसला है. हम उनकी बात मानते हैं, ICC की नहीं.'

ICC की चेतावनी
इसके बाद ये खबरें रिपोर्ट होने लगी की इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भाग लेना भी कंफर्म नहीं है. जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को चेतावनी दी है कि अगर वे बांग्लादेश के समर्थन में टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटते हैं, तो उन पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटता है, तो ICC प्रतिबंध लगा सकता है, जिसमें सभी द्विपक्षीय सीरीज का सस्पेंशन, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में विदेशी खिलाड़ियों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने से इनकार, और एशिया कप से बाहर करना शामिल है.

बता दें कि ICC ने शनिवार को घोषणा की कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड लेगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने मैच शेड्यूल के अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था.

संपादक की पसंद

