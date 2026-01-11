ETV Bharat / sports

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद में पाकिस्तान की एंट्री, मैच होस्ट करने की जताई इच्छा

Bangladesh T20 World Cup2026: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर अभी तक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में एक महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन बांग्लादेश की टीम भारत में अपने मैच खेलेगी या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो सका. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपनी टीम भेजने से मना करते हुए आईसीसी से अपील की थी कि उनके मैच वर्ल्ड कप की दूसरी होस्ट कंट्री श्रीलंका में शिफ्ट किए जांए.

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद में पाकिस्तान की एंट्री
आईसीसी की तरफ से अभी तक इसपर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच अपने देश में होस्ट करने में दिलचस्पी दिखाई है. पाकिस्तानी मीडिया में ये दावा किया गया है कि पीसीबी अपने देश में बांग्लादेश के सारे मैच कराने के लिए तैयार है. उनका कहना है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी और ICC विमेंस क्वालिफायर पाकिस्तान में होते हैं, तो ये मैच भी आसानी से हो सकते हैं और टी20 वर्ल्ड कप के मैच होस्ट करने के लिए पाकिस्तान के सभी वेन्यू तैयार हैं.

बीसीबी को ICC के जवाब का इंतजार
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सुरक्षा कारणों से भारत में टी20 वर्ल्ड कप न खेलने के मामले पर ICC को लेटर लिखने के बाद उसके जवाब का इंतजार कर रहा है. BCB ने दो दिन पहले ICC को भारत में मैच न खेलने के कारणों के बारे में एक डिटेल्ड लेटर लिखा था. लेटर में वे सभी सबूत भी डिटेल में पेश किए गए थे कि भारत में खेलना मुमकिन नहीं है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम का कहना है कि ICC ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, सभी सबूत और जरूरी डॉक्यूमेंट्स ICC के साथ शेयर किए गए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा, और हमारी सरकार ने टीम को भारत भेजने से मना कर दिया है.

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज किए जाने के बाद ये विवाद खड़ा हुआ. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा से नाराज कुछ भारतीय नेताओं ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने से रोकने की मांग की थी, जिसके बाद बीसीसीआई के कहने पर केकेआर ने 9.20 करोड़ में खरीदने के बावजूद मुस्तफिजुर को टीम बाहर कर दिया. इसके बाद बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत न भेजने का ऐलान कर दिया.

ICC का होगा अंतिम फैसला
अब इस विवाद पर आखिरी और अंतिम फैसला ICC को ही लेना है. किया क्यो बांग्लादेश के मैच दूसरे देश में शिफ्ट होंगे या नहीं. या फिर बांग्लादेश की जगह किसी दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलेगा.

ये भी पढ़ें

'हम टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन...' बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर का बड़ा बयान

बांग्लादेश का IPL पर बड़ा ऐक्शन, देश में क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग को दिखाने पर लगाया बैन

TAGGED:

BANGLADESH T20 WORLD CUP MATCHES
T20 WORLD CUP 2026
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप विवाद
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड
PAKISTAN ON BANGLADESH T20 WC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.