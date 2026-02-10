IND vs PAK मैच पर पाकिस्तान सरकार का यू-टर्न, भारत के खिलाफ मैच खेलने की बताई ये वजह
IND vs PAK match: पाकिस्तान सरकार अपनी टीम को भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की परमीशन दे दी है.
Published : February 10, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : February 10, 2026 at 10:04 AM IST
IND vs PAK match: पाकिस्तान सरकार ने अपने पहले फैसले से यू-टर्न ले लिया है और अब अपनी क्रिकेट टीम को 15 फरवरी को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ अपना तय मैच खेलने की इजाजत दे दी है.
पाकिस्तान सरकार ने पहले बांग्लादेश को सपोर्ट में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का ऐलान कियाी था. लेकिन ICC के साथ मीटिंग और कई दूसरे क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका सरकार द्वारा पाकिस्तान से अपने फैसले पर दोबारा सोचने की रिक्वेस्ट करने के बाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मेंस टीम को मैच खेलने की हरी झंडी दे दी है.
पाकिस्तान सरकार ने क्या कहा?
पाकिस्तान सरकार ने कहा कि उसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB), यूएई क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका की रिक्वेस्ट पर अपनी टीम को 15 फरवरी का मैच खेलने की इजाजत दी है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से PCB को की गई फॉर्मल रिक्वेस्ट और श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरे सदस्य देशों के अनुरोध को रिव्यू किया है, जिन्होंने इस गतिरोध का सही हल निकालने के लिए पाकिस्तान से अपील की थी.'
पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा, 'सरकार ने BCB प्रेसिडेंट, मिस्टर अमीनुल इस्लाम के बयान पर भी ध्यान दिया. हमारे भाईचारे वाले देश ने जो गहरा आभार जताया, उसे बहुत प्यार से लिया गया. पाकिस्तान फिर से कहता है कि वह बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. इसके अलावा आज शाम, प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट, अनुरा कुमारा दिसानायके से फोन पर बात की. अपनी दोस्ताना बातचीत के दौरान, उन्होंने याद किया कि पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, खासकर मुश्किल समय में. श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री से मौजूदा रुकावट को आपसी सहमति से सुलझाने पर गंभीरता से विचार करने की रिक्वेस्ट की.
पाकिस्तान सरकार की तरफ से सोमवार रात जारी एक बयान में कहा गया, 'कई देशों की बातचीत और दोस्त देशों की रिक्वेस्ट को देखते हुए, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में अपने तय मैच के लिए 15 फरवरी, 2026 को मैदान में उतरने का निर्देश देती है.' पाकिस्तान की टीम अभी श्रीलंका में है और मंगलवार को अमेरिका के खिलाफ अपना दूसरा ग्रुप A मैच खेलेगी.
Thank you Prime Minister @CMShehbaz for ensuring the game we all love goes on. Delighted that the eagerly awaited India and Pakistan match at the ongoing T20 Cricket World Cup in Colombo will proceed as planned.— Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) February 9, 2026
As co-host of the tournament, Sri Lanka thanks the @ICC and all…
श्रीलंका ने पाक के फैसले का स्वागत किया
टूर्नामेंट के को-होस्ट श्रीलंका ने भारत के खिलाफ खेलने के पाकिस्तान के फैसले का स्वागत किया है. एक्स पर एक पोस्ट में, श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके ने इस फैसले के लिए पाकिस्तान के पीएम को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, 'प्राइम मिनिस्टर, आपका धन्यवाद कि आपने यह पक्का किया कि जिस खेल से हम सभी प्यार करते हैं, वह चलता रहे. खुशी है कि कोलंबो में चल रहे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच, जिसका बेसब्री से इंतजार था, प्लान के मुताबिक होगा.'
दिसानायके ने आगे कहा, 'टूर्नामेंट के को-होस्ट के तौर पर, श्रीलंका ICC और सभी संबंधित लोगों को उनकी कोशिशों के लिए धन्यवाद देता है۔ श्रीलंका 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा दिखाई गई एकता को नहीं भूला है, जब वे कोलंबो में उस समय खेले थे जब दूसरे सुरक्षा कारणों से नहीं खेले थे۔'
इस पूरे विवाद पर ICC ने क्या कहा?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के साथ रविवार को पाकिस्तान में मीटिंग की थी. जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया. उसमें उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के साथ अच्छी बातचीत पूरी की है. मीटिंग में ये भी कहा कि मौजूदा मामले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई फाइनेंशियल, स्पोर्टिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी.
The International Cricket Council, Pakistan Cricket Board and Bangladesh Cricket Board have concluded an open, constructive and congenial dialogue.— ICC (@ICC) February 9, 2026
Media Release: https://t.co/gLDIjB3JOp
इस बातचीत के दौरान यह भी एग्रीमेंट हुआ है कि बांग्लादेश, ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 से पहले एक ICC इवेंट होस्ट करेगा, जो ICC के आम होस्टिंग प्रोसेस, टाइमलाइन और ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से होगा. यह एक होस्ट के तौर पर बांग्लादेश की काबिलियत पर भरोसा दिखाता है और देश में क्रिकेट को डेवलप करने के लिए अपने मेंबरशिप को सही होस्टिंग के मौके देने के ICC के कमिटमेंट को और पक्का करता है.
ICC, PCB और BCB, दूसरे मेंबर के साथ, खेल के सबसे अच्छे फायदे के लिए लगातार बातचीत, कोऑपरेशन और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए कमिटेड हैं. सभी स्टेकहोल्डर मानते हैं कि इस समझ का मकसद खेल की इंटीग्रिटी की रक्षा करना और क्रिकेट फ्रेटरनिटी में एकता बनाए रखना है.
ICC के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा, 'ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का न होना दुख की बात है, लेकिन इससे ICC का बांग्लादेश के लिए एक मुख्य क्रिकेट देश के तौर पर हमेशा का कमिटमेंट नहीं बदलता. हमारा फोकस BCB समेत मुख्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने पर है ताकि यह पक्का हो सके कि देश में यह खेल लगातार बढ़े और इसके खिलाड़ियों और फैन्स के लिए भविष्य के मौके मजबूत हों. बांग्लादेश एक जरूरी क्रिकेट इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसके डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस और ग्लोबल इंटीग्रेशन में लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और यह शॉर्ट-टर्म रुकावटों से डिफाइन नहीं होता.'