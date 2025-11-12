ETV Bharat / sports

श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली हार, सलमान आगा ने बिखेरा जलवा

PAK vs SL: पाकिस्तान ने नजदीकी मुकाबले में श्रीलंका को 6 रनों से हरा दिया है. सलमाना आगा ने शानदार 105 रनों की पारी खेली.

Pakistan beat Sri Lanka
पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 10:23 AM IST

Updated : November 12, 2025 at 12:09 PM IST

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट टीम तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की कप्तानी में कमाल वनडे क्रिकेट में जीत की पटरी पर लौट गई है. पाकिस्तान ने पहले शाहीन की कप्तानी में घरेलू सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया. अब श्रीलंका के साथ शुरू हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में रोमाचंक जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ ही शाहीन ने पाकिस्तान टीम को जीत की पटरी पर ला दिया है.

दरअसल, पाकिस्तान ने मंगलवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज की शुरुआत 6 रनों से मामूली जीत के साथ की है. पाकिस्तान ने श्रीलंका की जीत की लय तोड़ दी क्योंकि वे लगातार तीन जीत के साथ इस मुकाबले में आए थे. इसके अलावा श्रीलंका के लिए इस साल खेले गए 11 एकदिवसीय मैचों में यह केवल चौथी हार है.

श्रीलंका नहीं कर पाई जीत की रेखा पार
300 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की और उसके सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका (29) और कामिल मिशारा (38) ने पहले विकेट के लिए 85 रन जोड़े. लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद टीम ने नियमित अंतराल पर सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवाए और उनका स्कोर 191/6 हो गया. वानिंदु हसरंगा ने 52 गेंदों पर 59 रनों की शानदार पारी खेली लेकिन उनका अर्धशतक श्रीलंकाई टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था. महेश दीक्षाना ने 18 गेंदों पर नाबाद 21 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने चार विकेट लिए जबकि फहीम अशरफ और नसीम शाह ने दो-दो विकेट लिए.

सलमान के शतक से पाकिस्तान ने बनाया 299 का स्कोर
पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को शुरुआती झटका सैम अयूब के 6 रन पर आउट होने के रूप में लगा. पाकिस्तान के 95/4 पर सिमट जाने के बाद निचले क्रम ने सलमान आगा के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया. पाकिस्तानी कप्तान ने 87 गेंदों पर नाबाद 105 रनों की पारी खेली. हुसैन तलत ने 62 रनों की पारी खेली जबकि मोहम्मद नवाज ने 23 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 36 रनों की तेज पारी खेली.

निचले क्रम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने 299/5 का स्कोर बनाया. श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. दोनों टीमें इसी मैदान पर सीरीज के दूसरे वनडे में फिर आमने-सामने होंगी. श्रीलंका के लिए सीरीज में बने रहना करो या मरो जैसा होगा, जबकि पाकिस्तान के पास आखिरी मैच से पहले ही सीरीज अपने नाम करने का मौका होगा.

Last Updated : November 12, 2025 at 12:09 PM IST

