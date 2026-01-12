ETV Bharat / sports

मोहम्मद रिजवान की बिग बैश में गजब बेइज्जती, स्लो बल्लेबाजी करने पर किया गया रिटायर्ड आउट

Mohammad Rizwan retired out: मोहम्मद रिजवान 23 बॉल पर 26 रन बनाकर रिटायर्ड आउट होने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए.

मोहम्मद रिजवान
मोहम्मद रिजवान (ANI PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 7:58 PM IST

हैदराबाद: पाकिस्तान के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को बिग बैश लीग (BBL) में उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब स्लो बल्लेबाजी की वजह से उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया.

मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलते हुए नंबर चार पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद रिजवान सिडनी थंडर के खिलाफ 23 बॉल पर 26 रन बना चुके थे और दो ओवर अभी भी बाकी थे. तभी मेलबर्न रेनेगेड्स के कप्तान ने मोहम्मद रिजवान को बाउंड्री लाइन से वापस बुलाने का इशारा किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

मेलबर्न रेनेगेड्स के कप्तान विल सदरलैंड मोहम्मद रिजवान की जगह बैटिंग करने आए, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर सके और एक रन बनाकर रन आउट हो गए. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मोहम्मद रिजवान को धीमी बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया.

रिजवान ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 113.04 था, जो शॉर्ट फॉर्मेट की जरूरतों के हिसाब से असरदार नहीं था. इस मैच में सिडनी थंडर ने मेलबर्न रेनेगेड्स को 4 विकेट से हरा दिया. मैच में रेनेगेड्स ने 170 रन बनाए थे जिसको कि सिडनी थंडर ने 15.2 ओवर में 6 विकेट खोकर चेस कर लिया.

BBL में रिजवान-बाबर फ्लॉप शो
बिग बैश लीग के मौजूदा सीजन में पाकिस्तान के ये दोनों स्टार खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और वह टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं. रिजवान ने अब तक 8 पारियों में सिर्फ 167 रन बनाए हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 100 से थोड़ा ज्यादा है. वहीं बाबर ने भी उतने ही मैचों में 154 रन बनाए हैं. ये दोनों खिलाड़ी BBL सीजन के दौरान हाई-प्रोफाइल खिलाड़ियों में से एक थे, लेकिन वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके.

