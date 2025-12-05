ETV Bharat / sports

पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिली बड़ी सजा, जानिए तोड़ा कौन सा बड़ा नियम

Pakistan batter fined: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज को आईसीसी की ओर से बड़ी सजा मिली है. आइए जानें कि, उनका गुनाह क्या है.

Fakhar Zaman fined
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 4:37 PM IST

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं. अब एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है, जिसके तहत पाकिस्तान के एक और अनुभवी बल्लेबाज पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का चाबुक चल गया है. दरअसल, बांए हाथ के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमान को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच ट्राई-सीरीज के फाइनल के दौरान नियम तोड़ने का दोषी पाया गया. इसके लिए उन पर बड़ा एक्शन लिया गया है.

फखर जमान को मिली बड़ी सजा
फखर जमान को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ ट्राई-सीरीज के फाइनल के दौरान आईसीसी कोड ऑफ़ कंडक्ट के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है., जिसके लिए उन पर साज के तौर पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. जमान को ICC कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट पर्सनल के आर्टिकल 2.8 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने से संबंधित है.

जमान के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है, जो 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था. यह घटना पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर की है, जब जमान ने एक फैसले को लेकर ऑन-फील्ड अंपायरों के साथ लंबी बहस की, जिसके कारण उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा था.

अंपायर द्वारा की शिकायत
यह सजा अमीरात ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के रियोन किंग ने प्रस्तावित की थी. ऑन-फील्ड अंपायर अहसान रजा, आसिफ याकूब, तीसरे अंपायर राशिद रियाज और चौथे अंपायर फैसल अफरीदी ने यह आरोप लगाया था. जमान ने अपराध स्वीकार कर लिया और सजा मान ली, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी है.

आपको बता दें कि, लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार, अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट पॉइंट होती है. टी20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को छह विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था.

