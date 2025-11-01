ETV Bharat / sports

पाकिस्तान का खिलाड़ी भारत के प्लेयर से निकला आगे, बद से बदतर हालत फिर भी किया कमाल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ( IANS )

हैदराबाद : पाकिस्तान क्रिकेट पिछले कुछ समय में काफी उतार-चढ़ाव से गुजरा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत कम समय में काफी उथल-पुथल हुई है. कई आला अधिकारियों को निकालकर नए लोगों को बोर्ड में शामिल किया गया, जिसका असर साफ तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखने के लिए मिला. पाकिस्तान की कप्तानी बाबर आजम लंबे समय से करते हुए आ रहे थे. फिर उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया. इसके बाद मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी गई. उनसे भी कुछ न हुआ तो सलमान अली आगा और शान मसूद को बतौर कप्तान आजमाया गया. बाबर को कप्तानी से हटाने के बाद दोबारा कप्तान बनाया गया. इस सब के दौरान बाबर काफी परेशान और दुखी दिखाई दिए. उन्होंने दोबारा कप्तान बनाने पर शर्तें रखीं लेकिन जब वो दोबारा में सफल नहीं हुए तो उन्हें फिर से कप्तानी से हटा दिया गया और टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया. एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बाबर आजम की एक बार फिर टी20 टीम में वापसी हुई है. अब बाबर आजम दक्षिण अफ्रीका के साथ घरेलू टी20 सीरीज खेल रहे हैं. उन्होंने अपने जीवन में पिछले कुछ समय में काफी उतार-चढ़ाव देखने के बाद कुछ ऐसा कर दिया है. जिससे उन्होंने बतौर पाकिस्तान क्रिकेटर स्टार भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल बाबर आजम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज बन गए हैं.