पाकिस्तान का खिलाड़ी भारत के प्लेयर से निकला आगे, बद से बदतर हालत फिर भी किया कमाल
पाकिस्तान का क्रिकेटर भारत के विश्व चैंपियन कप्तान से आगे निकल गया है, जबकि उसके पिछले कुछ सालों में बद से बदतर रहे हैं.
हैदराबाद : पाकिस्तान क्रिकेट पिछले कुछ समय में काफी उतार-चढ़ाव से गुजरा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत कम समय में काफी उथल-पुथल हुई है. कई आला अधिकारियों को निकालकर नए लोगों को बोर्ड में शामिल किया गया, जिसका असर साफ तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखने के लिए मिला.
पाकिस्तान की कप्तानी बाबर आजम लंबे समय से करते हुए आ रहे थे. फिर उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया. इसके बाद मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी गई. उनसे भी कुछ न हुआ तो सलमान अली आगा और शान मसूद को बतौर कप्तान आजमाया गया. बाबर को कप्तानी से हटाने के बाद दोबारा कप्तान बनाया गया.
इस सब के दौरान बाबर काफी परेशान और दुखी दिखाई दिए. उन्होंने दोबारा कप्तान बनाने पर शर्तें रखीं लेकिन जब वो दोबारा में सफल नहीं हुए तो उन्हें फिर से कप्तानी से हटा दिया गया और टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया. एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बाबर आजम की एक बार फिर टी20 टीम में वापसी हुई है.
अब बाबर आजम दक्षिण अफ्रीका के साथ घरेलू टी20 सीरीज खेल रहे हैं. उन्होंने अपने जीवन में पिछले कुछ समय में काफी उतार-चढ़ाव देखने के बाद कुछ ऐसा कर दिया है. जिससे उन्होंने बतौर पाकिस्तान क्रिकेटर स्टार भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल बाबर आजम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज बन गए हैं.
बाबर आजम ने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. जो उनसे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए थे. इसकी वजह साफ है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा को इसलिए पीछे छोड़ गए क्योंकि रोहित शर्मा 2024 में ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.
रोहित अब टी20 क्रिकेट खेलते नहीं हैं. ऐसे में बाबर आजम के पास मौका है कि वो आराम से रोहित को पीछे छोड़ पाएं और उन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. बाबर ने अब टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 39.57 की औसत और 128.77 के स्ट्राइक रेट से 4234 रन बना लिए हैं. जिसमें 3 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं. जबकि रोहित शर्मा ने नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4231 रन दर्ज हैं.
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|रन
|मैच/पारी
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक/अर्धशतक
|बाबर आजम
|4234
|130/123
|39.57
|128.77
|3/36
|रोहित शर्मा
|4231
|159/151
|32.05
|140.89
|5/32
|विराट कोहली
|4188
|125/117
|48.69
|137.04
|1/38
|जोस बटलर
|3869
|144/132
|35.49
|148.97
|1/28
|पॉल स्टर्लिंग
|3710
|153/150
|26.69
|134.86
|1/24
पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में मेहमान टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 110 रनों पर ढेर हो गई. पाकिस्तान ने 13.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया. पाकिस्तान के लिए बाबर आज ने 18 बॉल पर 1 चौके के साथ 11 रन बनाए.
