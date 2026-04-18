पाकिस्तान की टेस्ट टीम का ऐलान, 4 नए खिलाड़ियों को मिली जगह, कोचिंग स्टाफ में भी हुआ बड़ा बदलाव
Pakistan Test squad: पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है.
Published : April 18, 2026 at 5:33 PM IST
BAN vs PAL Test Series 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16-सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ 4 नए खिलाड़ियों को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है. टीम की कमान शान मसूद के ही हाथों में बरकरार है.
4 नए खिलाड़ियों को मिली जगह
नए खिलाड़ियों में अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अजान अवैस और गाजी गोरी को पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया है. फजल और अवैस, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर यह मौका हासिल किया है.
अमाद बट 2015 में अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू के बाद से एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर कीमती अनुभव लेकर आए हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज गाजी गोरी भी टीम में अंतरराष्ट्रीय अनुभव जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया था.
इसके अलावा टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नोमान अली, साजिद खान और सलमान अली आगा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का एक मजबूत कोर शामिल है, जो युवा और अनुभव का सही मिश्रण सुनिश्चित करता है.
कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे के लिए एक नए कोचिंग सेटअप का भी ऐलान किया है. पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को हेड कोच बनाया गया है. पूर्व बल्लेबाज असद शफीक को बैटिंग कोच और पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल को बॉलिंग कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है. ये टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी. फिलहाल, पाकिस्तान WTC पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है, जिसके पास 50 प्रतिशत पॉइंट्स हैं. उनका लक्ष्य आठवें स्थान पर मौजूद बांग्लादेश के खिलाफ अपनी स्थिति को बेहतर बनाना है.
BAN vs PAK टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 8 से 12 मई तक शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसके बाद दूसरा टेस्ट 16 से 20 मई तक सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड
शान मसूद (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अमद बट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, गाजी गोरी, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी.