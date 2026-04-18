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पाकिस्तान की टेस्ट टीम का ऐलान, 4 नए खिलाड़ियों को मिली जगह, कोचिंग स्टाफ में भी हुआ बड़ा बदलाव

पाकिस्तान की टेस्ट टीम का ऐलान ( Getty Images )

BAN vs PAL Test Series 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16-सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ 4 नए खिलाड़ियों को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है. टीम की कमान शान मसूद के ही हाथों में बरकरार है. 4 नए खिलाड़ियों को मिली जगह

नए खिलाड़ियों में अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अजान अवैस और गाजी गोरी को पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया है. फजल और अवैस, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर यह मौका हासिल किया है. अमाद बट 2015 में अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू के बाद से एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर कीमती अनुभव लेकर आए हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज गाजी गोरी भी टीम में अंतरराष्ट्रीय अनुभव जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया था. इसके अलावा टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नोमान अली, साजिद खान और सलमान अली आगा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का एक मजबूत कोर शामिल है, जो युवा और अनुभव का सही मिश्रण सुनिश्चित करता है.