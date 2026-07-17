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पाक हरफनमौला मोहम्मद नवाज डोपिंग के आरोप में तीन महीने के लिए निलंबित

दुबई : पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजी हरफनमौला मोहम्मद नवाज पर डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण तीन महीने का निलंबन लगाया गया है . उन्होंने इस साल टी20 विश्व कप के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था हालांकि उसका खेल में प्रदर्शन से कोई सरोकार नहीं था.

नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ा इलाज पूरा करने पर नवाज की सज़ा घटाकर एक महीने की कर दी जाएगी. उनके अयोग्य रहने की अवधि एक मई से मानी जाएगी, क्योंकि इसी तारीख से उन्होंने स्वेच्छा से अस्थायी निलंबन शुरू किया था.

आईसीसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा ,‘‘ पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजी हरफनमौला मोहम्मद नवाज ने आईसीसी की डोपिंग रोधी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर तीन महीने का निलंबन स्वीकार कर लिया है ( जो नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ा इलाज पूरा करने पर घटाकर एक महीने का कर दिया जायेगा .’’