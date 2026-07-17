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पाक हरफनमौला मोहम्मद नवाज डोपिंग के आरोप में तीन महीने के लिए निलंबित

आईसीसी ने कहा कि नवाज ने प्रतिबंधित पदार्थ लेने की बात मानी और कहा कि इसका खेल के प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं था.

Pakistan all-rounder Mohammad Nawaz
पाक हरफनमौला मोहम्मद नवाज (ANI)
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By PTI

Published : July 17, 2026 at 5:17 PM IST

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दुबई : पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजी हरफनमौला मोहम्मद नवाज पर डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण तीन महीने का निलंबन लगाया गया है . उन्होंने इस साल टी20 विश्व कप के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था हालांकि उसका खेल में प्रदर्शन से कोई सरोकार नहीं था.

नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ा इलाज पूरा करने पर नवाज की सज़ा घटाकर एक महीने की कर दी जाएगी. उनके अयोग्य रहने की अवधि एक मई से मानी जाएगी, क्योंकि इसी तारीख से उन्होंने स्वेच्छा से अस्थायी निलंबन शुरू किया था.

आईसीसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा ,‘‘ पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजी हरफनमौला मोहम्मद नवाज ने आईसीसी की डोपिंग रोधी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर तीन महीने का निलंबन स्वीकार कर लिया है ( जो नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ा इलाज पूरा करने पर घटाकर एक महीने का कर दिया जायेगा .’’

बत्तीस साल के इस खिलाड़ी का टेस्ट 'कार्बोक्सी टीएचसी ' के लिए पॉजीटिव आया था. यह गांजा के सेवन से लिवर में बनने वाला एक निष्क्रिय ‘मेटाबोलाइट’ है. सात फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान के टी20 विश्व कप मैच के बाद उनका डोप टेस्ट हुआ था.

आईसीसी ने कहा ,‘‘ नवाज ने अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि यह पदार्थ उन्होंने प्रतिस्पर्धा से इतर लिया था और खेल में प्रदर्शन से उसका कोई सरोकार नहीं है.’’

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