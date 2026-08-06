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WI vs PAK: पाकिस्तान ने तीन साल बाद विदेशी धरती पर जीता टेस्ट मैच, सीरीज 1-1 से बराबर

हैदराबाद: पाकिस्तान ने बुधवार को वेस्टइंडीज पर आठ विकेट से जीत हासिल की है. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है. बता दें, पहला मैच हारने के बाद, पाक टीम ने यह जीत हासिल की. पाकिस्तान की इस जीत की खास बात यह रही कि उसने तीन साल में अपनी पहली बार विदेशी धरती पर टेस्ट जीत दर्ज की है.

इससे पहले वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 90 रनों से जीत दर्ज की थी. पाकिस्तान ने आखिरी बार 2023 में बाबर आजम की लीडरशिप में श्रीलंका को हराकर कोई विदेशी टेस्ट जीता था. उस जीत के बाद से, पाकिस्तान ने कई बार कप्तान बदला है, जिसमें बाबर खुद दो बार कप्तान बने, लेकिन किसी भी कॉम्बिनेशन से उन्हें विदेश में जीत दिलाने में मदद नहीं मिली.

पाकिस्तान ने पहली पारी में 43 रन की बढ़त ली

पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 344 रन पर ऑल आउट हो गई. जस्टिन ग्रीव्स (73) और रोस्टन चेज (70) ने हाफ-सेंचुरी बनाकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया. पाकिस्तान के लिए साजिद खान ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए. लेकिन, पाकिस्तान ने पहली पारी में 387 रन बनाकर मात्र 43 रन की मामूली बढ़त हासिल की. अब्दुल्ला शफीक ने नाबाद 160 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बाबर आजम (88) और अजान अवैस (55) ने हाफ सेंचुरी बनाईं. जोमेल वारिकन ने पांच विकेट लेकर छह विकेट लिए.