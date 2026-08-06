WI vs PAK: पाकिस्तान ने तीन साल बाद विदेशी धरती पर जीता टेस्ट मैच, सीरीज 1-1 से बराबर
पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में आठ विकेट से हराया है. वहीं, पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने 90 रन से हराया था.
Published : August 6, 2026 at 11:34 AM IST
हैदराबाद: पाकिस्तान ने बुधवार को वेस्टइंडीज पर आठ विकेट से जीत हासिल की है. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है. बता दें, पहला मैच हारने के बाद, पाक टीम ने यह जीत हासिल की. पाकिस्तान की इस जीत की खास बात यह रही कि उसने तीन साल में अपनी पहली बार विदेशी धरती पर टेस्ट जीत दर्ज की है.
इससे पहले वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 90 रनों से जीत दर्ज की थी. पाकिस्तान ने आखिरी बार 2023 में बाबर आजम की लीडरशिप में श्रीलंका को हराकर कोई विदेशी टेस्ट जीता था. उस जीत के बाद से, पाकिस्तान ने कई बार कप्तान बदला है, जिसमें बाबर खुद दो बार कप्तान बने, लेकिन किसी भी कॉम्बिनेशन से उन्हें विदेश में जीत दिलाने में मदद नहीं मिली.
Culminated the home series with shared honours 🏆 🤝 #WIvPAK | #MenInMaroon | #WIOutside pic.twitter.com/LfeCEzM24y— Windies Cricket (@windiescricket) August 5, 2026
पाकिस्तान ने पहली पारी में 43 रन की बढ़त ली
पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 344 रन पर ऑल आउट हो गई. जस्टिन ग्रीव्स (73) और रोस्टन चेज (70) ने हाफ-सेंचुरी बनाकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया. पाकिस्तान के लिए साजिद खान ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए. लेकिन, पाकिस्तान ने पहली पारी में 387 रन बनाकर मात्र 43 रन की मामूली बढ़त हासिल की. अब्दुल्ला शफीक ने नाबाद 160 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बाबर आजम (88) और अजान अवैस (55) ने हाफ सेंचुरी बनाईं. जोमेल वारिकन ने पांच विकेट लेकर छह विकेट लिए.
पाकिस्तान ने आठ विकेट से जीत दर्ज की
पाकिस्तान के बॉलर्स ने दूसरी इनिंग्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और वेस्टइंडीज की इनिंग्स 117 पर समेट दी. स्कोर पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज की तरफ से छह बैट्समैन सिंगल डिजिट और पांच बल्लेबाज डबल डिजिट में रन बना पाए. पाक के गेंदबाज अली उस्मान और साजिद खान ने चार-चार विकेट लेकर कैरेबियाई बैटिंग को तहस-नहस कर दिया. इसके बाद पाक टीम ने सिर्फ दो विकेट खोकर 75 रन का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया. अब्दुल्ला शफीक (24 नॉट आउट) और बाबर आज़म (24 नॉट आउट) ने टीम को जीत दिलाई.
A three-year drought broken for Pakistan and a boost on the #WTC27 standings as a result 📈https://t.co/gW4kJw6IvO— ICC (@ICC) August 6, 2026
बाबर आजम को कप्तानी सौंपी गई
शान मसूद के कप्तान रहते हुए, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 3-0, साउथ अफ्रीका में 2-0 और बांग्लादेश में 2-0 से हारा था. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में नेशनल टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और सीरीज शुरू होने से पहले बाबर आजम ने उनकी जगह ले ली.
पढ़ें: IND vs PAK: भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को चटाई धूल, FIH यूथ हॉकी फाइव्स एशियाई चैंपियनशिप पर किया कब्जा
पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव, शान मसूद से छिनी कप्तानी, इस दिग्गज को बनाया गया नया कैप्टन