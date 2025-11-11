ETV Bharat / sports

भारत में कब और कहां फ्री में देखें पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला वनडे मैच? जानिए पूरी जानकारी

हैदराबाद : पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज में जीत दर्द की और अब उसके बाद वो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. आज यानी मंगलवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाने वाला है. चरिथ असलंका श्रीलंकाई टीम की कप्तानी करेंगे जबकि पाकिस्तान की कप्तानी शाहीन अफरीदी करेंगे, जिन्हें हाल ही में इस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है.

हेड-टू-हेड

इन दोनों टीमों के बीच कुल 157 मैच खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है. उन्होंने 93 मैच जीते हैं जबकि श्रीलंका ने 59 मैचों में जीत हासिल की है. चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि एक मैच टाई रहा है. इन आकोंड़ो को हिसाब से श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के सामने कमजोर नजर आ रही है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (ANI)

PAK बनाम SL पहला वनडे लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे कब है?