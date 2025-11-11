ETV Bharat / sports

भारत में कब और कहां फ्री में देखें पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला वनडे मैच? जानिए पूरी जानकारी

PAK vs SL 1st ODI: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच आप भारत में कब और कहां देख सकते हैं. आइए जानें...

Pakistan vs Sri Lanka 1st ODI
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 11:29 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज में जीत दर्द की और अब उसके बाद वो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. आज यानी मंगलवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाने वाला है. चरिथ असलंका श्रीलंकाई टीम की कप्तानी करेंगे जबकि पाकिस्तान की कप्तानी शाहीन अफरीदी करेंगे, जिन्हें हाल ही में इस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है.

हेड-टू-हेड
इन दोनों टीमों के बीच कुल 157 मैच खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है. उन्होंने 93 मैच जीते हैं जबकि श्रीलंका ने 59 मैचों में जीत हासिल की है. चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि एक मैच टाई रहा है. इन आकोंड़ो को हिसाब से श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के सामने कमजोर नजर आ रही है.

Pakistan vs Sri Lanka 1st ODI
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (ANI)

PAK बनाम SL पहला वनडे लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे कब है?

  • पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मंगलवार, 11 नवंबर को खेला जाएगा.

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे कहां होगा?

  • पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे कब शुरू होगा?

  • पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे दोपहर 3 बजे भारतीय समय पर शुरू होगा.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहला वनडे कहां ब्रॉडकास्ट होगा?

  • पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे भारत में टीवी पर लाइव नहीं दिखाया जाएगा.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

  • पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सीरीज के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स टीवी यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है.

पाकिस्तान और श्रीलंका के स्क्वाड

पाकिस्तान : फखर ज़मान, सईम अयूब, बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, अबरार अहमद, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह खान.

Pakistan vs Sri Lanka 1st ODI
श्रीलंका क्रिकेट टीम (ANI)

श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका (कप्तान), जनिथ लियानागे, कामिंदु मेंडिस, दुष्मंथा चमीरा, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो, ईशान मलिंगा, प्रमोद मदुशन, लाहिरू उदारा, पवन रत्नायके, कामिल मिशारा, जेफरी वेंडरसे.

