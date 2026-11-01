ETV Bharat / sports

PAK vs SL: रिकॉर्ड चेज के साथ पाकिस्तान ने ट्राई-सीरीज पर किया कब्जा, भारत के 24 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर सबको चौंकाया

PAK vs SL Tri Series Final: पाकिस्तान ने शनिवार, 31 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 326 रन चेज करके वनडे में इतिहास रच दिया. मैन इन ग्रीन ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई-सीरीज फाइनल में 326 रन चेज करके 3 विकेट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की. इसके साथ उन्होंने किसी वनडे फाइनल में अब तक के सबसे बड़े सफल रन-चेज की बराबर कर ली. जो की भारत के नाम है.

जब टीम इंडिया ने 24 साल पहले 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 326 रन चेज करके नेट्वेस्ट ट्रॉई सीरीज अपने नाम की थी. उस मैच में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार कमबैक में से एक को अंजाम दिया था, और टीम को मुश्किल स्थिति से निकालकर 2 विकेट से जीत दिलाई थी.

वनडे फाइनल में सबसे बड़ा सफल रन चेज भारत बनाम इंग्लैंड – 326 (2002, लॉर्ड्स) पाकिस्तान बनाम श्रीलंका – 326 (2026, लाहौर) भारत बनाम पाकिस्तान – 315 (1998, ढाका) वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान – 285 (1993, शारजाह) न्यूजीलैंड बनाम भारत – 277 (2005, हरारे)

इसके अलावा पाकिस्तान की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 2008 में बांग्लादेश में हुए 'किटप्लाई कप' के बाद से उन्होंने कोई वनडे ट्राई-सीरीज खिताब नहीं जीता था और ये पाकिस्तान का वनडे फाइनल में सबसे बड़ा सफल रन चेज भी है. इससे पहले फाइनल में उनका 277 रन सबसे सफल रन चेज था.

फखर और मिन्हास ने पाकिस्तान को दिलाई जीत

ट्राई सीरीज के फाइनल में 326 रनों के लक्ष्यो का पीछा करते हुए फखर जमान ने शानदार शतकीय पारी खेली. इसके अलावा अराफात मिन्हास ने आखिर में तेज पारी खेलकर टीम को 9 गेंदें शेष रहते मैच जीता दिया. फखर जमान ने 99 गेंदों पर 127 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 6 छक्के शामिल थे. जमान ने तीसरे विकेट के लिए साद बेग (74) के साथ 149 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. बारबर आजम पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे और इस मैच में भी वो खाता नहीं खोल सके. फखर के अलावा अराफात मिन्हास ने 31 गेंदों पर 61 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को 3 विकेट से जीत दिला दी.

अरफात मिन्हास ने खेली 61 रनों की शानदार पारी (AP)

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए कामिंदु मेंडिस ने 128 गेंदों पर 131 रन बनाए (जिसमें 2 छक्के शामिल थे), जबकि पवन रत्नायके ने 65 गेंदों पर 77 रन बनाए. जिससे टीम 8 विकेट पर 325 रन बनाने में सफल रही. शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सलमान आगा और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेट लिए. इस ट्राई सीरीज में तीसरी टीम इंग्लैंड थी.