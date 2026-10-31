PAK vs SL: पकिस्तान-श्रीलंका ट्राई सीरीज का फाइनल आज, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच??
PAK vs SL Tri-Series 2026: पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई-सीरीज में श्रीलंका के अलावा तीसरी टीम इंग्लैंड थी, जो सिर्फ एक मैच जीत सकी.
Published : October 31, 2026 at 11:35 AM IST
PAK vs SL Tri-Series Final Live Streaming: पाकिस्तान में श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे ट्राई-सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. फाइनल में आज (31 अक्टूबर) मेजबान पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा. पाकिस्तान ने 25 अक्टूबर को अपने तीसरे लीग मैच में इंग्लैंड को एक विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. वहीं, श्रीलंका ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया.
इस ट्राई सीरीज में इंग्लैंड का प्रदर्शन सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा. उन्हें सिर्फ एक मैच में जीत मिली, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 386 रन बनाने के बाद 55 रनों से जीत दर्ज की. इसके अलावा इंग्लैंड की टीम को सीरीज के तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 429 रनों को डिफेंड ना कर पाना और पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी विकेट के लिए 89 रन बनवाकर मैच हार जाना भी शामिल है.
अब ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने हैं. लीग में दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच जीता है. इसलिए दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करके खिताब अपने नाम करना चाहेंगी. श्रीलंका अपने पिछले लीग मैच में इंग्लैंड से हारने के बाद फाइनल में पहुंच रही है. श्रीलंका को कप्तान मेंडिस, पूर्व कप्तान दासुन शनाका और तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका से काफी उम्मीदें होंगी. मदुशंका ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पिछले मैच में पांच विकेट लिए थे.
पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम का अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होगा. उन्हें अच्छी शुरुआत तो मिली है, लेकिन वे उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए हैं. इसके अलावा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, सलमान अली आगा और फखर जमान भी मेजबान टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे.
Pakistan ODI Tri-Series 2026 Pakistan vs Sri Lanka - Final 31 October | 1.30 pm (IST) Gaddafi Stadium, Lahore #lka #SriLanka #PAKvSL https://t.co/1U3Yo0qreM— Thimira Nawod (@ImThimira07) October 31, 2026
PAK vs SL ट्राई-सीरीज फाइनल कब और कहां देखे सकेंगे?
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच ट्राई-सीरीज का फाइनल शनिवार, 31 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये महामुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा और टॉस मैच से 30 मिनट पहले होगा. भारत में इस मैच को किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. हालांकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग वीटो ऐप पर उपलब्ध होगी.
PAK vs SL ट्राई-सीरीज फाइनल के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड
पाकिस्तान: शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), फखर जमां, माज सदाकत, बाबर आजम, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान आगा, हसन नवाज, शादाब खान, अराफात मिन्हास, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, साहिबजादा फरहान, गाजी गोरी, सुफयान मोकिम, रजाउल्लाह.
श्रीलंका: कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), कामिंदु मेंडिस, अविष्का फर्नांडो, पवन रथनायके, दासुन शनाका, जेनिथ लियानगे, सहान अराचिगे, डुनिथ वेलालेज, ईशान मलिंगा, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, दुशमंथा चमीरा, कामिल मिशारा, लाहिरू उदारा, सचिन्दु कोलोम्बेज, महेश थीक्षाना.