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PCB ने पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का किया ऐलान, पूर्व कप्तान समेत 12 खिलाड़ियों को किया बाहर

पाकिस्तान टेस्ट टीम ( AP )

Pakistan Test Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. वार्म-अप मैच के बाद दो और खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा. बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है. जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज खेलने वालों में से 12 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है. इसके अलावा तीन नए खिलाड़ियों को पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है.

पूर्व कप्तान समेत 12 खिलाड़ी बाहर

हाल ही में पाकिस्तान ने इंग्लैंड में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी. जिसमें उन्हें 3-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा था. इस सीरीज के बीच में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड कोच समेत 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था. उसके बाद अब पाकिस्तान अपने घर में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रहा है. जिसके स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. हैरान की बात ये हैं इस स्क्वाड से पूर्व कप्तान शान मसूद समेत 12 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे. बाहर किए गए खिलाड़ियों में इमाम उल हक, अबदुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, ओवैस जफर, मोहम्मद रिजवान, इमरान रंधावा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद इमरान, ओबैद शाह और साजिद खान के नाम शामिल हैं. हालांकि इन 12 खिलाड़ियों में कुछ के नाम PCB पैट्रन्स XI के स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो श्रीलंका से वर्म अप मैच खेलेंगे. इस मैच के बाद दो और तेज गेंदबाजों को मुख्य टीम में शामिल किया जाएगा.