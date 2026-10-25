PCB ने पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का किया ऐलान, पूर्व कप्तान समेत 12 खिलाड़ियों को किया बाहर
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 9 से 21 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जानी है.
Published : October 25, 2026 at 10:19 AM IST
Pakistan Test Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. वार्म-अप मैच के बाद दो और खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा. बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है. जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज खेलने वालों में से 12 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है. इसके अलावा तीन नए खिलाड़ियों को पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है.
पूर्व कप्तान समेत 12 खिलाड़ी बाहर
हाल ही में पाकिस्तान ने इंग्लैंड में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी. जिसमें उन्हें 3-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा था. इस सीरीज के बीच में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड कोच समेत 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था. उसके बाद अब पाकिस्तान अपने घर में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रहा है. जिसके स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. हैरान की बात ये हैं इस स्क्वाड से पूर्व कप्तान शान मसूद समेत 12 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे. बाहर किए गए खिलाड़ियों में इमाम उल हक, अबदुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, ओवैस जफर, मोहम्मद रिजवान, इमरान रंधावा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद इमरान, ओबैद शाह और साजिद खान के नाम शामिल हैं. हालांकि इन 12 खिलाड़ियों में कुछ के नाम PCB पैट्रन्स XI के स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो श्रीलंका से वर्म अप मैच खेलेंगे. इस मैच के बाद दो और तेज गेंदबाजों को मुख्य टीम में शामिल किया जाएगा.
तीन नए नाम शामिल
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में तीन नए खिलाड़ियों को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. जिसमें मोहम्मद ताहा, मोहम्मद सुलेमान और समीर मिनहास के नाम शामिल हैं. इन तीनों नए खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. 26 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ताहा, सितंबर से चल रही 'प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I' फर्स्ट-क्लास प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 7 मैचों में 730 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और 225 रनों का सर्वोच्च स्कोर शामिल है. जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज सुलेमान इसी टूर्नामेंट में 652 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं और उन्होंने भी तीन शतक लगाए हैं. एक अन्य दाएं हाथ के बल्लेबाज समीर ने अपने पहले फर्स्ट-क्लास सीजन में 7 मैचों में 405 रन बनाए हैं. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान U-19 टीम के लिए भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था.
टीम में जगह बरकरार रखने वाले खिलाड़ी
बाबर आजम ही पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे. अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, रजाउल्लाह और सऊद शकील ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है. इनके अलावा विकेटकीपर मोहम्मद गाजी गोरी और साद बेग भी टीम में शामिल हैं. बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान और बल्लेबाज सलमान अली आगा भी इस टीम का हिस्सा हैं.
पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 9 से 13 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा. बात दें कि WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान अभी सबसे नीचे है और उसके 4.63 प्रतिशत पॉइंट्स हैं, जबकि श्रीलंका 33.33 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर है.
Domestic performers rewarded in Pakistan's squad for the upcoming #WTC27 series against Sri Lanka 🏏 https://t.co/LI0bBCAnGR— ICC (@ICC) October 24, 2026
पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वॉड
बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद ताहा, रजउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, समीर मिन्हास, सऊद शकील.
वार्म-अप मैच के लिए PCB पेट्रन्स XI
साद बेग (कप्तान, विकेटकीपर), अब्दुल्ला फजल, अली शब्बीर, अली उस्मान, अजान अवैस, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद तैयब आरिफ, मोहम्मद ताहा, साकिब खान, समीर मिन्हास, शोएब अख्तर जूनियर, उबैद शाह.