ETV Bharat / sports

PAK vs SL: पाकिस्तान टेस्ट टीम में तीन नए खिलाड़ियों की एंट्री, आमिर जमाल की भी हुई वापसी

पाकिस्तान टेस्ट टीम में तीन नए खिलाड़ियों की हुई एंट्री ( IANS )

Pakistan Update Test Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टेस्ट स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान पहले ही किया जा चुका था. लेकिन दोनों देशों के वार्म-अप मैच के बाद पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में बदलाव करने का फैसला किया है. इसके तहत टेस्ट टीम में बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल की वापसी और तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच सोमवार 9 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. बाबर आजम 16 सदस्यीय टीम की कप्तानी जारी रखेंगे.

तीन नए खिलाड़ी

बल्लेबाज मुहम्मद तैयब आरिफ, युवा तेज गेंदबाज अली शब्बीर और सीमर साकिब खान को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. इस बदलाव की वजह से अली उस्मान और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है. ये तीनों नए खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से अब उनको टीम में बुलाया गया है. दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयब ने डिपार्टमेंटल फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट में अपने पहले ही सीजन में सबका ध्यान खींचा. उन्होंने 'किंग्समेन एकेडमी' की कप्तानी करते हुए 7 मैचों में 66.09 की औसत से 727 रन बनाए, जिसमें 3 शतक भी शामिल हैं. वहीं 19 वर्षीय अली शब्बीर ने 8 फर्स्ट-क्लास मैचों में 22 विकेट लिए हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वार्म-अप मैच में भी 3 विकेट चटकाए थे. जबकि कराची ब्लूज के कायद-ए-आजम ट्रॉफी 2025-26 के विजयी अभियान में समीर साकिब ने 9 मैचों में 20.60 की औसत से 47 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7-34 रहा.

आमिर जमाल की वापसी

पाकिस्तान के लिए 9 टेस्ट, 3 वनडे और 6 टी20 मैच खेलने वाले ऑलराउंडर आमिर जमाल भी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में लौटे हैं. उन्होंने 'प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I' के फाइनल में उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता था. जहां उन्होंने 32 रन देकर 7 विकेट लिए और 55 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद, उन्होंने 'कायद-ए-आजम ट्रॉफी गोल्ड' के शुरुआती दौर में 'लाहौर व्हाइट्स' की कप्तानी की, जिसमें उन्होंने 74 और 23 रन बनाए और 3 विकेट लिए.