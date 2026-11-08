PAK vs SL: पाकिस्तान टेस्ट टीम में तीन नए खिलाड़ियों की एंट्री, आमिर जमाल की भी हुई वापसी
PAK vs SL Test Series 2026: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 9 नवंबर से शुरू होने वाली है.
Published : November 8, 2026 at 10:11 AM IST
Pakistan Update Test Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टेस्ट स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान पहले ही किया जा चुका था. लेकिन दोनों देशों के वार्म-अप मैच के बाद पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में बदलाव करने का फैसला किया है. इसके तहत टेस्ट टीम में बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल की वापसी और तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच सोमवार 9 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. बाबर आजम 16 सदस्यीय टीम की कप्तानी जारी रखेंगे.
तीन नए खिलाड़ी
बल्लेबाज मुहम्मद तैयब आरिफ, युवा तेज गेंदबाज अली शब्बीर और सीमर साकिब खान को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. इस बदलाव की वजह से अली उस्मान और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है. ये तीनों नए खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से अब उनको टीम में बुलाया गया है. दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयब ने डिपार्टमेंटल फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट में अपने पहले ही सीजन में सबका ध्यान खींचा. उन्होंने 'किंग्समेन एकेडमी' की कप्तानी करते हुए 7 मैचों में 66.09 की औसत से 727 रन बनाए, जिसमें 3 शतक भी शामिल हैं. वहीं 19 वर्षीय अली शब्बीर ने 8 फर्स्ट-क्लास मैचों में 22 विकेट लिए हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वार्म-अप मैच में भी 3 विकेट चटकाए थे. जबकि कराची ब्लूज के कायद-ए-आजम ट्रॉफी 2025-26 के विजयी अभियान में समीर साकिब ने 9 मैचों में 20.60 की औसत से 47 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7-34 रहा.
Three maiden call-ups as Pakistan adjust their Test squad for #WTC27 series against Sri Lanka 👀 https://t.co/ujgKdyEDLT— ICC (@ICC) November 7, 2026
आमिर जमाल की वापसी
पाकिस्तान के लिए 9 टेस्ट, 3 वनडे और 6 टी20 मैच खेलने वाले ऑलराउंडर आमिर जमाल भी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में लौटे हैं. उन्होंने 'प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I' के फाइनल में उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता था. जहां उन्होंने 32 रन देकर 7 विकेट लिए और 55 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद, उन्होंने 'कायद-ए-आजम ट्रॉफी गोल्ड' के शुरुआती दौर में 'लाहौर व्हाइट्स' की कप्तानी की, जिसमें उन्होंने 74 और 23 रन बनाए और 3 विकेट लिए.
पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड
बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अली शब्बीर, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद ताहा, मुहम्मद तैय्यब आरिफ, रजउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, समीर मिन्हास, साकिब खान, सऊद शकील.
श्रीलंका का टेस्ट स्क्वाड
कुसल मेंडिस (कप्तान), अंजला बंडारा, दिनेश चंडीमल, धनंजय डी सिल्वा, सोनल दिनुशा, असिथा फर्नांडो, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, दिलशान मदुशंका, ईशान मलिंगा, कामिंडु मेंडिस, पथुम निसांका, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायका, पसिंदु सोरियाबंदरा.
WTC पॉइंट्स टेबल
WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान 4.63 अंक प्रतिशत के साथ सबसे नीचे 9वें स्थान पर है जबकि श्रीलंका 33.33 अंक प्रतिशत के साथ 7वें नंबर पर हैं.