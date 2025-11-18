PAK vs SL: बाबर आजम पर ICC ने लगाया जुर्माना, जानें किस चीज की मिली स्टार बैटर को सजा ?
Babar Azam fined: बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में ICC कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था.
Published : November 18, 2025 at 3:36 PM IST
PAK vs SL 3rd ODI: पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच शुरू होने वाली टी20 ट्राई सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टीम के स्टार बैटर बाबर आजम को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया.
ICC का कहना है कि लेवल वन के उल्लंघन के लिए बाबर आजम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, साथ ही बाबर के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है. पिछले दो वर्षों में बाबर का यह पहला डिमेरिट अंक है.
बाबर को क्यों मिली सजा?
दरअसल बाबर आउट होने के बाद निराशा में आकर अपना बल्ला स्टंप्स पर मारा था. यह घटना पाकिस्तान की पारी के 21वें ओवर में हुई. जिसके बाद मैच अधिकारियों ने तुरंत इस पर ध्यान दिया. बता दें कि लेवल वन के दोषी को अधिकतम सजा मैच फीस के 50 प्रतिशत जुर्माने के साथ-साथ अधिकतम दो डिमेरिट अंक तक हो सकती है. बाबर आजम ने आचार संहिता का उल्लंघन करने की बात स्वीकार कर ली है.
Pakistan’s batting stalwart has been fined for breaching the ICC Code of Conduct.— ICC (@ICC) November 18, 2025
Details 👇https://t.co/y7lRO0ZhRz
बाबर आजम का शानदार प्रदर्शन
तीन मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने में सफल रहा. इन तीनों मैचों में बाबर आजम का प्रदर्शन शानदार रहा और वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने 165 रन बनाए और इस दौरान अपना 20वां एकदिवसीय शतक भी बनाया, जो 807 दिन और 83 पारियों के बाद आया था.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ टी20 ट्राई सीरीज में भिड़ने वाली है. जिसका पहला मैच 18 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा और फाइनल 29 नवंबर को उस मैदान पर होगा. इस सीरीज में भी फैंस को बाबर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.
टी20 ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड
सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, अब्दुल समद, उस्मान खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सईम अयूब, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान तारिक, फखर जमान, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम.