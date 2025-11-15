PAK vs SL: बाबर आजम ने रचा इतिहास, 2 साल बाद शतक जड़कर सईद अनवर के रिकॉर्ड की बराबरी की
Babar Azam hundred: बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में नाबाद 102 रनों की पारी खेली.
Published : November 15, 2025 at 11:52 AM IST
हैदराबाद: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने शुक्रवार, 14 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में मैच जिताऊ शतकीय पारी खेली. उन्होंने 119 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 102 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल थे. इस शानदार पारी की वजह से पाकिस्तान ने 289 रनों के लक्ष्य को 48.2 ओवर में 8 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.
बाबर आजम ने 2 साल बाद जड़ा शतक
यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 83 पारियों और 807 दिन (2 साल 2 महीने) के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर का पहला शतक था. उन्होंने आखिरी बार 30 अगस्त को एशिया कप 2023 के दौरान नेपाल के खिलाफ वनडे शतक बनाया था. इसके बाद बाबर 20 बार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन इसे कभी शतक में बदल नहीं पाए. आखिरकार, उन्होंने 2025 में नाबाद 102 रनों की पारी खेलकर न सिर्फ अपना 20वां वनडे शतक पूरा किया बल्कि पाकिस्तान के महान बल्लेबाज सईद अनवर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली.
🚨 The long wait finally ends! Babar Azam brings up his century after 84 innings and over 810 days. 🔥— ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 14, 2025
He completed his hundred in 115 balls with 8 fours against Sri Lanka in Rawalpindi. #BabarAzam pic.twitter.com/Hzf3gJa5Eu
बाबर ने सईद अनवर की बराबरी की
अपने अविश्वसनीय शतक के साथ, बाबर ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शतक (20) लगाने के मामले में सईद अनवर की बराबरी कर ली. बाबर ने ये उपलब्धि 136 पारियों में हासिल की. वह दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी हाशिम अमला (108) और स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (136) के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गए. इसके अलावा बाबर आजम घरेलू धरती पर सबसे ज्यादा शतक (8) लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बन गए हैं, उन्होंने मोहम्मद यूसुफ (7 शतक) को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की.
पाकिस्तान ने जीती सीरीज
श्रीलंका के 289 रनों के जवाब में सलामी बल्लेबाज सैम अयूब और फखर जमान के बीच 77 रनों की साझेदारी के बाद बाबर बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने फखर जमान (78) के साथ दूसरे विकेट के लिए 127 गेंदों पर 100 रनों की साझेदारी की. इसके बाद उन्होंने मोहम्मद रिजवान (51) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 112 रन जोड़े और पाकिस्तान को 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में मदद की. इस जीत के साथ, पाकिस्तान ने अब तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.
श्रीलंका ने 288/8 का स्कोर बनाया
पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की ओर से जनिथ लियानागे (54) एकमात्र अर्धशतक थे. हालांकि, अन्य बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को एक मामूली स्कोर तक पहुंचाया. कामिंडु मेंडिस (44) और सदीरा समरविक्रमा (42) ने भी अहम योगदान दिया.