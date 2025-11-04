ETV Bharat / sports

भारत में कब और कहां फ्री में देखें पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का मैच, जानिए मैच की पूरी डिटेल्स

हैदराबाद : पाकिस्तान के दौरे पर इन दिनों दक्षिण अफ्रीका की टीम है. पाकिस्तान ने सलमान अली आगा की कप्तानी में अफ्रीकाई टीम को तीन मैचों की टी20 हरा दिया था. जबकि शान मसूद की कप्तानी में टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबकर की थी. अब आज (4 नवंबर) से पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में तीन मैचों वनडे सीरीज खेली जाने वाली हैं. जिसमें पाकिस्तान की कप्तानी शाहीन अफरीदी करेंगे. ये मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्तान इस सीजन में खराब फॉर्म से गुजर रहा है, उसने ट्राई-सीरीज का फाइनल न्यूजीलैंड से हार गया और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाया. इसके साथ ही उसे वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 2-1 से सीरीज हार का सामना करना पड़ा था. साउथ अफ्रीका की कप्तानी मैथ्यू ब्रीत्जके करेंगे और वो अपने रेगुलर कप्तान टेम्बा बावुमा और व्हाइट-बॉल टीम के सात अन्य मुख्य खिलाड़ियों के बिना खेलेंगे. हालांकि, उनके पास अनुभवी क्विंटन डी कॉक हैं, जो साउथ अफ्रीकी टीम के लिए फायदेमंद होंगे.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड-टू-हेड

दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ 87 मैच खेले हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 52 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने 34 मैच जीते हैं. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है और वे T20I सीरीज में मिली हार का बदला लेना चाहेंगे.