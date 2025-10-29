शाहीन-बाबर और नसीम फ्लॉप, अपने ही घर में पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका की बी टीम से मिली करारी हार
PAK vs SA 1st T20 Match: 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 139 रनों पर ही ढेर हो गई.
Published : October 29, 2025 at 10:41 AM IST
PAK vs SA 1st T20 Match: दक्षिण अफ्रीका ने 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेले गए पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 55 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 18.1 ओवर में 139 रन पर आउट हो गई. जॉर्ज लिंडे के ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. टी20 में पूर्व कप्तान बाबर आजम की वापसी निराशाजनक रही क्योंकि वह जीरो पर आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान की बैटिंग की मुश्किलें और बढ़ गईं.
इसके अलावा साईम अयूब ने 37, मोहम्मद नवाज ने 36 और साहिबजादा फरहान ने 24 रनों की पारी खेली., फहीम अशरफ ने 1, कप्तान सलमान अली आगा ने 2, हसन नवाज ने 3, शाहीन शाह अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 9 और उस्मान खान ने 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कार्बन बॉश ने 4, जॉर्ज लिंडे ने 3 और लिजाद विलियम्स ने 2 विकेट लिए.
The Proteas go 1-0 up in their three-match T20I series in Pakistan 👏#PAKvSA 📲 https://t.co/0HOmcb5HAi pic.twitter.com/MC2XB81alQ— ICC (@ICC) October 28, 2025
इससे पहले, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 194 रन बनाए. रेजा हेंड्रिक्स 60, जॉर्ज लिंडे 36 और डी जोरजी 33 रन बनाकर प्रमुख बल्लेबाज रहे, जबकि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के सबसे अच्छे बॉलर रहे, उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि सईम अयूब ने 31 रन देकर 2 विकेट लिए. हालांकि, बाकी बॉलिंग महंगी रही, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और नसीम शाह ने 11 रन प्रति ओवर से ज्यादा रन दिए.
पाकिस्तानी टीम पहनी पिंक रंग की किट
श्रृंखला का पहला मैच स्तन कैंसर जागरूकता अभियान का हिस्सा था, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने इस मैच के लिए एक विशेष पिंक रंग की किट पहनी थी. जबकि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी और मैच अधिकारी गुलाबी रिबन पहनकर मैदान में उतरे थे.
इस जीत के साथ, साउथ अफ्रीका ने तीन टी20 मैचों की सीरीज में बढ़त बना ली है, जबकि पाकिस्तान को जल्दी से वापसी करनी होगी, खासकर बाबर आजम की फॉर्म और कप्तानी पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. सीरीज का दूसरा मैच 31 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा.
A sublime showing from George Linde! 💪— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 28, 2025
An extraordinary all-round performance with bat and ball earns him Player of the Match honours. 🇿🇦🏏
Simply outstanding! 🔥 pic.twitter.com/G9QVE7lJXX
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
पाकिस्तान: साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, हसन नवाज, सलमान अली आगा, उस्मान खान, मुहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद.
दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, टोनी डी जोर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीट्जकी, डोनोवन फरेरा (कप्तान), जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, लिजाद विलियम्स, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी
PAK vs SA पहले टी20 मैच का स्कोर
साउथ अफ्रीका: 20 ओवर में 194/9 (रीजा हेंड्रिक्स 60, जॉर्ज लिंडे 36; मोहम्मद नवाज 3/26, सईम अयूब 2/31)
पाकिस्तान: 18.1 ओवर में 139 ऑल आउट (सईम अयूब 37, मोहम्मद नवाज 36; कॉर्बिन बॉश 4/14, जॉर्ज लिंडे 3/31)
नतीजा: साउथ अफ्रीका की 55 रन से जीत