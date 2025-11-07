ETV Bharat / sports

क्विंटन डी कॉक ने रचा इतिहास, ये कारनामा करने वाले बने नंबर 1 बल्लेबाज

Pakistan vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर खास रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Quinton de Kock
पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है. इन दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनेड सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. पहले वनडे को पाकिस्तान ने 2 विकेट से जीता और दूसरा वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली. इस मैच में टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने धमाल मचाते हुए इतिहास रच दिया.

डी कॉक ने इतिहास रचा
क्विंटन डी कॉक ने मैच में नाबाद 123 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि नांद्र बर्गर ने चार विकेट लेकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. क्विंटन डी कॉक ने अपनी शानदार नाबाद 123 रनों की पारी के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने अपना 22वां वनडे शतक और एशिया में नौवां शतक बनाया. 32 साल के इस खिलाड़ी ने अब तक छह शतक बनाए हैं, जिनमें से चार भारत में हुए 2023 वर्ल्ड कप में और दो 2015 में भारतीय टीम के खिलाफ बनाए थे. उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में एक और श्रीलंका में दो शतक बनाए हैं.

गुरुवार को अपने शतक के साथ डी कॉक एशिया में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले मेहमान ओपनर बन गए, उन्होंने क्रिस गेल (8) को पीछे छोड़ दिया. न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल और वेस्टइंडीज के शाई होप छह-छह शतकों के साथ इस लिस्ट में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज और भारत के पूर्व हेड कोच गैरी कर्स्टन ने पांच शतक बनाए हैं.

साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया
साउथ अफ्रीकी टीम ने मैच में शानदार गेंदबाजी की और विपक्षी टीम को 269/9 पर रोक दिया. सलमान आगा (69) और मोहम्मद नवाज (59) ने अर्धशतक बनाए और पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. नांद्र बर्गर साउथ अफ्रीका के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने चार विकेट लिए जबकि न्काबायोमजी पीटर ने तीन विकेट चटकाए. सिर्फ आगा और नवाज ही बड़ी पारियां खेल पाए, लेकिन बाकी कोई भी बल्लेबाज टीम के लिए अहम योगदान नहीं दे पाया.

270 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीकी टीम के लिए आसान साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 40.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट वापस ले लिया था, उन्होंने नाबाद 123 रनों की पारी खेली और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया. टोनी डी जोरजी ने 76 रनों की पारी खेली और टीम को आसानी से जीत दिलाई.

