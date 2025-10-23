ETV Bharat / sports

PAK vs SA: अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार, WTC टेबल में हुआ बड़ा उटलफेर

PAK vs SA: पाकिस्तान की टीम अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस गई, जिसकी बदौलत उनसे दक्षिण अफ्रीका से हार मिली.

PAKISTAN VS SOUTH AFRICA 2ND TEST
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 2:50 PM IST

हैदराबाद : पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. ये मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां पर पाकिस्तान ने विदेशी टीम को फंसाने के लिए स्पिन का जाल बुना था और स्पिन ट्रेक तैयार करवाया था. लेकिन पाकिस्तान खुद अपने ही जाल में फंस गया और उनके स्पिनर्स के सामने दक्षिण अफ्रीका स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली हार
इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 333 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका टीम ने पहली पारी में 404 रन बनाए. पाकिस्तान दूसरी पारी में 138 रनों पर ढेर हो गया. अफ्रीका को जीत के लिए पाकिस्तान से चौथी पारी में 68 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे अफ्रीका टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

इस मुकाबले में स्पिनर साइमन हार्मर ने टेस्ट मैचों में अपना पहला पांच विकेट लिया और 50 रन देकर 6 विकेट लिए, जिससे दक्षिण अफ्रीका की जीत नींव रखी गई. इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है. इस सीरीज का पहला मैच जीतकर पाकिस्तान आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी. अब वो इस हार के साथ चौथे स्थान पर आ गई है.

प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान को हुआ नुकसान
इस समय पाकिस्तान 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 12 प्वाइंट लेकर 50.00 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर हैं. जबकि अफ्रीका की टीम 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 12 अंक लेकर 50.00की प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है. पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 36 प्वाइंट्स के साथ है, जबकि दूसरे स्थान पर श्रीलंका 16 अंकों के साथ है. भारत तीसरे स्थान पर 25 अंकों और 61.90 प्रतिशत के साथ है.

दक्षिण अफ्रीका को इस आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में अपनी पहली जीत दिलाने में हार्मर और बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज मुख्य भूमिका में रहे, उन्होंने इस मैच में आपस में 17 विकेट साझा किए और पाकिस्तान को दूसरी पारी में 138 रन पर ढेर कर दिया.साइमन हार्मर ने 20 ओवर में 50 रन देकर 6 विकेट लिए इस दौरान उन्होंने 5 मेडन ओवर भी डाले.

सिर्फ 68 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, एडेन मार्करम ने स्वीप और रिवर्स स्वीप से पाकिस्तानी स्पिनरों पर हमला बोला, लेकिन 42 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और जीत के लिए चार रन चाहिए थे. हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स जल्द ही शून्य पर आउट हो गए, लेकिन रयान रिकेल्टन ने एक शानदार छक्के के साथ जीत पक्की कर दी और 25 रन बनाकर नाबाद रहे.

