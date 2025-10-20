ETV Bharat / sports

रिटायरमेंट की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी का डेब्यू, क्रिकेट जगत हुआ हैरान

पाकिस्तानी टेस्ट टीम ( AP PHOTO )

PAK vs SA 2nd Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया और हसन अली की जगह आसिफ अफरीदी (Asif Afridi) को टीम में शामिल किया. इसके साथ आसिफ अफरीदी ने 38 वर्ष और 299 दिन की उम्र में पाकिस्तान के तीसरे सबसे उम्रदराज टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर मीरान बख्श हैं, जिन्होंने 1955 में 47 साल की उम्र में टेस्ट में डेब्यू किया था जबकि आमिर इलाही ने 44 साल में पदार्पण करने वाले दूसरे उम्रदराज पाकिस्तानी खिलाड़ी है. शाहीन अफरीदी ने आसिफ को टेस्ट डेब्यू कैप सौंपी. आसिफ अफरीदी ने 57 प्रथम श्रेणी मैचों में 198 विकेट लिए हैं. पाकिस्तान के इस फैसले ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. जिस उम्र में बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट अलविदा कह रहे है उस उम्र में पाकिस्तान ने एक स्पिनर को टेस्ट डेब्यू करने का मौका दिया है. भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जबकि उनकी उम्र 36 और 38 साल थी.