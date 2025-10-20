रिटायरमेंट की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी का डेब्यू, क्रिकेट जगत हुआ हैरान
जिस उम्र में कोहली-रोहित ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उस उम्र में पाकिस्तानी स्पिनर ने डेब्यू करके सबको हैरान कर दिया.
Published : October 20, 2025 at 4:52 PM IST
PAK vs SA 2nd Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया और हसन अली की जगह आसिफ अफरीदी (Asif Afridi) को टीम में शामिल किया.
इसके साथ आसिफ अफरीदी ने 38 वर्ष और 299 दिन की उम्र में पाकिस्तान के तीसरे सबसे उम्रदराज टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर मीरान बख्श हैं, जिन्होंने 1955 में 47 साल की उम्र में टेस्ट में डेब्यू किया था जबकि आमिर इलाही ने 44 साल में पदार्पण करने वाले दूसरे उम्रदराज पाकिस्तानी खिलाड़ी है.
शाहीन अफरीदी ने आसिफ को टेस्ट डेब्यू कैप सौंपी. आसिफ अफरीदी ने 57 प्रथम श्रेणी मैचों में 198 विकेट लिए हैं. पाकिस्तान के इस फैसले ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. जिस उम्र में बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट अलविदा कह रहे है उस उम्र में पाकिस्तान ने एक स्पिनर को टेस्ट डेब्यू करने का मौका दिया है. भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जबकि उनकी उम्र 36 और 38 साल थी.
At 38 years and 299 days, Asif Afridi becomes Pakistan’s third-oldest Test debutant.#AsifAfridi #Pakistancricket pic.twitter.com/FCS17nFpHG— Saleh Ayub (@SALEHAYUB3) October 20, 2025
पाकिस्तान की टीम में इस उम्र के खिलाड़ी को शामिल करना को नई बात नहीं है. क्योंकि इसी टीम में नोमान आली भी हैं जिनकी उम्र 39 साल है और वो शानदार फॉर्म मे भी चल रहे हैं. उन्होंने पिछले टेस्ट में 10 विकेट लिए थे.
दूसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेन (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, मार्को जानसन, साइमन हार्मर, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा
पाकिस्तान: अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, नोमान अली, साजिद खान, शाहीन अफरीदी, आसिफ अफरीदी
Pakistan Test Cap No.260 - Asif Afridi!#PAKvSA #PakCricket pic.twitter.com/RZsBTe6NqS— Rai M. Azlan (@Mussanaf) October 20, 2025
पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से आगे
लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने गत टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हराकर WTC 2025-27 के चक्र में विजयी शुरुआत की है. चौथी परी में मेहमान टीम पाकिस्तान द्वारा रखे गए 277 रनों के लक्ष्य के जवाब में 183 रनों पर आउट हो गई.