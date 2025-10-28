ETV Bharat / sports

PAK vs SA Live Streaming: जानिए भारत में कब और कहां देखें पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का मैच

PAK vs SA Live Streaming: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच आज खेला जाने वाला है. उसे भारत में कहां देखें, जानिए...

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2025 at 1:26 PM IST

हैदराबाद : पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से तीन टी20 मैचों की सीरीज का आगाज है. इस सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर (मंगलवार) को रात 8:30 बजे से पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान डोनोवन फरेरा के हाथों में होगी. इस मैच को आप कब और कहां देख सकते हैं, आइए जानते हैं.

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के हेड टू हेड
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 12 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को भी 12 मैचों में जीत मिली है. इन दोनों का पलड़ा एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह से भारी है, लेकिन अफ्रीकाई टीम पाकिस्तान पर इस मैच में भारी पड़ सकती है.

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की टीमों में हुए बदलाव
इस मैच में पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम की वापसी होगी. उनको फखर जमान की जगह टीम में वापस आ गए हैं. मोहम्मद हारिस की जगह उस्मान खान को लिया गया है. जबकि डेविड मिलर इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बनने वाले थे, वो हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण बाहर हो गए हैं. अब टीम की कप्तानी डोनावोन फरेरा को सौंपी गई है. गेराल्ड कोएत्जी भी पेक्टोरल मसल की समस्या के कारण टीम से बाहर हो गए हैं.

भारत में कहां देखें पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका मैच
भारत में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20 मैच किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा. भारत में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फेनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, नसीम शाह, अबरार अहमद.

दक्षिण अफ्रीका: लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनावोन फरेरा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ओटनील बार्टमैन, नकाबा पीटर, लुंगी एनगिडी.

