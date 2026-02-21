ETV Bharat / sports

PAK vs NZ: बारिश के कारण सुपर 8 का पहला मुकाबला हुआ रद्द, दोनों टीमों को मिले एक-एक पॉइंट

PAK vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज का पहला मैच पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड बारिश की वजह से रद्द हो गया.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 11:35 PM IST

PAK vs NZ Super Eights Match Washed Out: शनिवार 21 फरवरी को श्रीलंका के पल्लाकेले में लगातार बारिश की वजह से T20 वर्ल्ड कप सुपर एट्स का पहला मैच रद्द करना पड़ा. जिसके बाद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने एक-एक पॉइंट शेयर किया. हल्की बूंदाबांदी के बीच, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबजी करने का फैसला किया था.

लेकिन लगातार हो रही बूंदाबांदी जल्द ही तेज बारिश में बदल गई, जिससे अंपायर को बिना कोई बॉल फेंके मैच रद्द करना पड़ा. पाकिस्तान ने अपनी इलेवन में एक बदलाव किया, ख्वाजा नफे की जगह अनुभवी ओपनर फखर जमान को शामिल किया.

वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए, जिसमें कप्तान मिचेल सेंटनर वापस आए, जो पेट की समस्या के कारण कनाडा के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, और लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी को भी इलेवन में जगह मिली.

दोनों टीमों का अलगा मैच कब?
लेकिन इन सभी कैलकुलेशन और कॉम्बिनेशन के लिए एक और दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब 24 फरवरी को पल्लाकेले में उसी जगह पर इंग्लैंड का सामना करेगा. जबकि न्यूजीलैंड 25 फरवरी को होम टीम और को-होस्ट श्रीलंका का सामना करने के लिए कोलंबो का ट्रैवल करेगा.

बारिश की वजह से कीवी और पाकिस्तान दोनों के लिए अपने बाकी दो सुपर एट्स मैचों से पहले स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई है. श्रीलंका के मौसम को देखते हुए, आगे के किसी भी मैच में ऐसा ही नतीजा आने की संभावना है, या हार उनके सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को गंभीर खतरे में डाल सकती है.

इस बड़े इवेंट का सुपर 8 स्टेज शनिवार 21 फरवरी को शुरू हुआ, एक ग्रुप से दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी. कल यानी 22 फरवरी को सुपर 8 के दो मैच खेले जाएंगे. पहले मैच में इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से और दूसरे मैच में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा.

PAK vs NZ: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

न्यूजीलैंड: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, और लॉकी फर्ग्यूसन.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, और उस्मान तारिक.

संपादक की पसंद

