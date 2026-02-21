ETV Bharat / sports

PAK vs NZ: बारिश के कारण सुपर 8 का पहला मुकाबला हुआ रद्द, दोनों टीमों को मिले एक-एक पॉइंट

PAK vs NZ Super Eights Match Washed Out: शनिवार 21 फरवरी को श्रीलंका के पल्लाकेले में लगातार बारिश की वजह से T20 वर्ल्ड कप सुपर एट्स का पहला मैच रद्द करना पड़ा. जिसके बाद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने एक-एक पॉइंट शेयर किया. हल्की बूंदाबांदी के बीच, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबजी करने का फैसला किया था. लेकिन लगातार हो रही बूंदाबांदी जल्द ही तेज बारिश में बदल गई, जिससे अंपायर को बिना कोई बॉल फेंके मैच रद्द करना पड़ा. पाकिस्तान ने अपनी इलेवन में एक बदलाव किया, ख्वाजा नफे की जगह अनुभवी ओपनर फखर जमान को शामिल किया. वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए, जिसमें कप्तान मिचेल सेंटनर वापस आए, जो पेट की समस्या के कारण कनाडा के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, और लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी को भी इलेवन में जगह मिली. दोनों टीमों का अलगा मैच कब?

लेकिन इन सभी कैलकुलेशन और कॉम्बिनेशन के लिए एक और दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब 24 फरवरी को पल्लाकेले में उसी जगह पर इंग्लैंड का सामना करेगा. जबकि न्यूजीलैंड 25 फरवरी को होम टीम और को-होस्ट श्रीलंका का सामना करने के लिए कोलंबो का ट्रैवल करेगा.