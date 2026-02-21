PAK vs NZ वेदर रिपोर्ट: कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का खेल
PAK vs NZ Weather Report : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के पहले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा.
Published : February 21, 2026 at 12:15 PM IST
Colombo Weather Report: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोनों टीमें अपने-अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहीं, जिसमें न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका से हार गया और पाकिस्तान भारत से हार गया था.
टूर्नामेंट के कुछ दूसरे मैचों की तरह, सुपर 8 के पहले मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. हालांकि, अभी तक ग्रुप स्टेज में श्रीलंका में एक मैच जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है. अब पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के सुपर 8 मैच के दौरान बारिश आने की संभावना है.
PAK vs NZ, SUPER 8: वेदर रिपोर्ट
मैच से पहले कोलंबो का मौसम एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. accuweather.com के अनुसारा, स्टेडियम पर सबसे ज्यादा बारिश दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच होने का अनुमान है, बारिश की संभावना 49 परसेंट से 68 परसेंट तक है. मैच के समय यह अनुमान घटकर लगभग 20 परसेंट हो जाएगी. और अगर मैदान गीला रहा तो बारिश की वजह से मैच देर से शुरू हो सकता है. मैच शुरू होने का तय समय शाम 7 बजे है. साथ ही, पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे तेज गेंदबाजों को कुछ स्विंग मिल सकती है.
PAK vs NZ, SUPER 8: मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है. इसलिए, अगर मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट मिलेगा. मैच के लिए दोनों टीमों को कम से कम पांच-पांच ओवर खेलने होंगे, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है तो दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट मिलेगा. मैच रद्द होने की सूरत में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ अपने बाकी दो मैच जीतने होंगे.
PAK vs NZ हेड टू हेड
दोनों टीमों ने अब तक 49 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 24 मैच जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड ने 23 मैच जीते हैं. दो मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. वहीं T20 वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड ने दो मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने पांच. खास बात यह है कि 2016 से, न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कभी नहीं हराया है.
टी20 वर्ल्ड कप का सुपर-8
टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, और सुपर 8 में आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ग्रुप 1 में हैं, जबकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान ग्रुप 2 में हैं. भारत अपना इस राउंड के अभियान की शुरुआत 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेगा.