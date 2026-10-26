PAK vs ENG: 99.99 % हारे हुए मैच में पाकिस्तान की 1 विकेट से रोमांचक जीत, DRS ने छीनी इंग्लैंड से जीत
पाकिस्तान ने इंग्लैंड के 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 154 पर 9 विकेट खो दिए थे.
Published : October 26, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 2:11 PM IST
PAK vs ENG ODI Tri Series: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच रविवार को एक बेहद रोमांचक मैच देखने को मिला. जब मेजबान पाकिस्तान ने 99.9 प्रतिशत हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया. दरअसल ट्राई सीरीज के एक मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 242 रनों का लक्ष्या रखा था, और पाकिस्तान की टीम एक समय 33.5 ओवर में 159 पर अपने 9 विकेट खो दी थी. जहां से ये लगने लगा था कि अब पाकिस्तान के लिए ये मैच जीत पाना नामुमकिन है. लेकिन शादाब खान (113) और हारिस रऊफ (9) ने 10वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 89 रनों की साझेदारी करके जीत को मुमकिन बना दिया. इस रोमांचक जीत में पाकिस्तानी टीम को DRS का भी साथ मिला.
DRS ने पाकिस्तान को हारने से बचाया
जब पाकिस्तान जीत से केवल 20 रन दूर था तब 45वें ओवर में शादाब खान एटकिंसन की गेंद पर LBW आउट हो गए. क्योंकि गेंद सीध उनके पैड पर लगी और वो बिल्कुल स्टंप के सामने खेड़े थे, जिसकी वजह से फील्ड अंपायर समेत इंग्लैंड के खिलाड़ियों और खुद शादाब खान को भी लगा कि वो आउट हो चुके हैं. इसकी वजह से शादाब ने अपना बल्ला भी जमीन में पटक दिया था और इंग्लैंड के खिलाड़ी खुशी मानाने लगे थे, स्कोर बोर्ड पर भी इंग्लैंड को 20 विकेट जीत दिख दिया गया था. दर्शकों में बिल्कुल खामोशी छा गई थी.
लेकिन मैच में बड़ा पल तब आया जब शादाब ने पाकिस्तान का इकलौता रिव्यू लेने का फैसला किया. रीप्ले में 'अल्ट्रा-एज' (UltraEdge) पर एक स्पाइक दिखा, जिससे पता चला कि गेंद बल्ले से लगी थी और इस वजह से अंपायर का फैसला बदल गया. इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरान रह गए. शादाब और रऊफ ने भी हैरानी का इजहार किया. उसके बाद पाकिस्तान पीछे मुड़कर नहीं देखा और 47.1 ओवर में 242 रन चेज करके अपनी टीम को एक विकेट से रोमांचक जीत दिला दी.
10वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी
शादाब खान ने 96 गेंदों पर नाबाद 113 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. जिसमें 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे. ये उनके वनडे करियर का पहला शतक भी था. इसके अलावा 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हारिस रऊफ ने 19 गेंद में केवल 7 रन बनाए और जीत में अहम भूमिका निभाई. इन दोनों के बीच 80 गेंदों में 89 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी भी बनी. जो वनडे के इतिहास में सफल रन चेज करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई. जिससे 51 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के डेरिक मरे और एंडी रॉबर्ट्स की जोड़ी के नाम था, जिन्होंने 1975 के वर्ल्ड कप में आखिरी विकेट के लिए नाबाद 64 रन जोड़े थे. इसके अलावा ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में 10वें विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है. 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स और माइकल होल्डिंग के नाम है, जिन्होंने 1984 में नाबाद 106 रन जोड़े थे.
PA vs ENG मैच पर एक नजर
रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और मेहमान टीम पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई. 46.4 ओवर में वो 241 रनों पर ही ढेर हो गए. बेन डकेट ने सबसे ज्यादा 111 गेंदों पर 105 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इसके अलावा सैम करन ने 42 और गैस एक्टिंस ने 36 रनों की अहम पारी खेली. पाकिस्तान की तरफ से कप्तान शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. जबकि रजाउल्लाह और अरफात मिन्हास को 2-2 विकेट मिले.
241 रनों के जवाब में पाकिस्तान कि शुरुआत काफी खराब रही और जल्दी जल्दी विकेट गिरने से वो मैच जीतने से दूर जाते रहे. एक समय उनका स्कोर 33.5 ओवर में 154/9 था. उसके बाद शादाब खान और रऊफ की साझेदारी ने मैच का पासा पलट दिया. जिसका जिक्र ऊपर किया गया है. ट्रॉई सीरीज के अब दो मैच बचे हैं, जिसमें 27 अक्टूबर को पाकिस्तान का सामना श्रीलंक से और 29 अक्टूबर को इंग्लैंड का सामना भी श्रीलंका से होगा. फाइनल मैच 31 अक्टूबर को खेला जाएगा.
इंग्लैंड की लगाता तीसरी हार
ये इंग्लैंड की ट्राई सीरीज में लगातार तीसरी हार है. इससे पहले वो श्रीलंका को वनडे के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज करने नहीं रोक पाए, और आज 10वें विकेट को रिकॉर्ड साझेदारी करने से नहीं रोक पाए. श्रीलंका ने 429 रनों के लक्ष्य को 49.5 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल किया था और आज पाकिस्तान ने 1 विकेट से जीत दर्ज की. ट्राई सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 302 रन चेज करने नहीं दिया था और 215 पर ऑलआउट करके मैच 87 रनों से जीत लिया. इसके साथ पाकिस्तान ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गई.
पाकिस्तान फाइनल में
पाकिस्तान ने अब तक खेले गए अपने तीनों मैच जीते हैं और उसने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने पहले श्रीलंका को 37 रनों से हराया, फिर इंग्लैंड को 87 रनों से करारी शिकस्त दी, और हाल ही में हुए मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ एक विकेट से रोमांचक जीत हासिल की. टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, इसलिए श्रीलंका के खिलाफ उनका आखिरी लीग मैच अब टीम के लिए कोई मायने नहीं रखता. इसलिए उस मैच में वो अपनी बेंच को आजमा सकते हैं.