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PAK vs ENG: 99.99 % हारे हुए मैच में पाकिस्तान की 1 विकेट से रोमांचक जीत, DRS ने छीनी इंग्लैंड से जीत

पाकिस्तान की इंग्लैंड पर 1 विकेट से रोमांचक जीत ( AP )

PAK vs ENG ODI Tri Series: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच रविवार को एक बेहद रोमांचक मैच देखने को मिला. जब मेजबान पाकिस्तान ने 99.9 प्रतिशत हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया. दरअसल ट्राई सीरीज के एक मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 242 रनों का लक्ष्या रखा था, और पाकिस्तान की टीम एक समय 33.5 ओवर में 159 पर अपने 9 विकेट खो दी थी. जहां से ये लगने लगा था कि अब पाकिस्तान के लिए ये मैच जीत पाना नामुमकिन है. लेकिन शादाब खान (113) और हारिस रऊफ (9) ने 10वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 89 रनों की साझेदारी करके जीत को मुमकिन बना दिया. इस रोमांचक जीत में पाकिस्तानी टीम को DRS का भी साथ मिला.

DRS ने पाकिस्तान को हारने से बचाया

जब पाकिस्तान जीत से केवल 20 रन दूर था तब 45वें ओवर में शादाब खान एटकिंसन की गेंद पर LBW आउट हो गए. क्योंकि गेंद सीध उनके पैड पर लगी और वो बिल्कुल स्टंप के सामने खेड़े थे, जिसकी वजह से फील्ड अंपायर समेत इंग्लैंड के खिलाड़ियों और खुद शादाब खान को भी लगा कि वो आउट हो चुके हैं. इसकी वजह से शादाब ने अपना बल्ला भी जमीन में पटक दिया था और इंग्लैंड के खिलाड़ी खुशी मानाने लगे थे, स्कोर बोर्ड पर भी इंग्लैंड को 20 विकेट जीत दिख दिया गया था. दर्शकों में बिल्कुल खामोशी छा गई थी.

लेकिन मैच में बड़ा पल तब आया जब शादाब ने पाकिस्तान का इकलौता रिव्यू लेने का फैसला किया. रीप्ले में 'अल्ट्रा-एज' (UltraEdge) पर एक स्पाइक दिखा, जिससे पता चला कि गेंद बल्ले से लगी थी और इस वजह से अंपायर का फैसला बदल गया. इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरान रह गए. शादाब और रऊफ ने भी हैरानी का इजहार किया. उसके बाद पाकिस्तान पीछे मुड़कर नहीं देखा और 47.1 ओवर में 242 रन चेज करके अपनी टीम को एक विकेट से रोमांचक जीत दिला दी. शादाब खान और हारिस रऊफ (AP) 10वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी

शादाब खान ने 96 गेंदों पर नाबाद 113 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. जिसमें 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे. ये उनके वनडे करियर का पहला शतक भी था. इसके अलावा 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हारिस रऊफ ने 19 गेंद में केवल 7 रन बनाए और जीत में अहम भूमिका निभाई. इन दोनों के बीच 80 गेंदों में 89 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी भी बनी. जो वनडे के इतिहास में सफल रन चेज करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई. जिससे 51 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के डेरिक मरे और एंडी रॉबर्ट्स की जोड़ी के नाम था, जिन्होंने 1975 के वर्ल्ड कप में आखिरी विकेट के लिए नाबाद 64 रन जोड़े थे. इसके अलावा ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में 10वें विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है. 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स और माइकल होल्डिंग के नाम है, जिन्होंने 1984 में नाबाद 106 रन जोड़े थे. शादाब खान ने जड़ी वनडे करियर की पहली सेंचुरी (AP)