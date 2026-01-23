पाकिस्तान ने टी20 स्क्वाड का किया ऐलान, दो बड़े खिलाड़ियों की टीम में हुई वापसी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है.
Published : January 23, 2026 at 8:39 PM IST
लाहौर (पाकिस्तान): पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. ये सीरीज 29 जनवरी को गद्दाफी स्टेडियम में शुरू होगी, जो दोनों टीमों के लिए टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम सीरीज समझी जा रही है.
पाकिस्तान की टीम में दो बड़े खिलाड़ी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी टीम में वापस आ गए हैं, जो जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज से बाहर थे. टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी ऑलराउंडर सलमान अली आगा के कंधों पर ही है.
बाबर मौजूदा BBL सीजन में रनों के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 202 रन बनाए. उनका 103.06 का कम स्ट्राइक रेट टीम के लिए चिंता का विषय था. उन्होंने प्लेऑफ से पहले अपनी नेशनल टीम में शामिल होने के लिए अपनी फ्रैंचाइजी छोड़ दी. उन्हें उम्मीद है कि वे घर पर खेलकर अपनी किस्मत बदलेंगे.
बैटिंग लाइनअप मजबूत
पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मजबूत है, जिसमें फखर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी हैं, जो अच्छी फॉर्म में हैं. विकेटकीपर-बैटर मोहम्मद रिजवान को फिर से नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से उनका टी20 इंटरनेशनल करियर खत्म होने के कगार पर है.
शादाब खान पिछली टी20 सीरीज में अपनी वापसी को जारी रखेंगे और अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक के साथ एक मजबूत स्पिन-बॉलिंग टीम का हिस्सा बनेंगे. जबकि शाहीन, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर तेज बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे.
हारिस रऊफ भी टीम में नहीं
पाकिस्तान के मेन टी20 बॉलर, हारिस रऊफ भी टीम में नहीं हैं. रऊफ ने अभी चल रही बिग बैश लीग में अच्छा परफॉर्म किया है. उन्होंने सिर्फ 11 मैचों में 20 विकेट लिए हैं और वे इस सीजन के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी हैं.
पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेट कीपर), साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेट कीपर), और उस्मान तारिक.
पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ शुरू करेगा. टीम अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच कोलंबो में खेलेगी.