PAK vs AUS टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

PAK vs AUS T20 live streaming: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 29 से 31 जनवरी के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज में आमने सामने होंगे. जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों टीमों की आखिरी तैयारी होगी. इस सीरीज का मेजबान पाकिस्तान है. इसलिए तीनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे. इसके बाद दोनों ही टीमों 2 फरवरी को श्रीलंका रवाना हो जाएंगी. जो टी20 वर्ल्ड कप का सह मेजबान है.

PAK vs AUS T20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टी20 सीरीज को भारत में किसी भी टेलीविजन पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. लेकिन मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप पर उपलब्ध होगी. भारतीय समय के अनुसार तीनों मैच शाम 4:30 बजे से शुरू होंगे.

PAK vs AUS टी20 सीरीज का स्क्वाड

ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज से अपने चार बड़े खिलाड़ियों को बाहर रखा है जो सीधा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे. जिसमें पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, टिम डेविड और नाथन एलिस का नाम शामिल है. ये चारों खिलाड़ी चोट से उबर रहे हैं.

वहीं पाकिस्तान के स्क्वाड में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को शामिल किया गया है. जबकि BBL में दोनों का प्रदर्शन खराब रहा था. वहीं तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को इस सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है.