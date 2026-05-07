ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी छोड़ेंगे IPL? पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के शेड्यूल से मचा बवाल
IPL 2026 में कुल 13 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अलग अलग टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
Published : May 7, 2026 at 3:53 PM IST
PAK vs AUS ODI Series 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम इस महीने के आखिर में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी. यह सीरीज 2022 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद पाकिस्तान में उसकी पहली वनडे सीरीज होगी, जिसमें मेजबान टीम ने 2-1 से जीत हासिल की थी.
PCB के बयान के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी, और पहला ODI मैच 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 2 जून और 4 जून को क्रमशः दूसरा और तीसरा मैच खेला जाएगा.
पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया की यह सीरीज IPL 2026 के प्लेऑफ चरण के साथ भी टकरा रही है, जो कि 26 से 31 मई तक खेले जाएंगे. इसलिए अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल को बीच में छोड़कर ही पाकिस्तान वनडे मैच खेलने चले जाएंगे?
🚨 AUSTRALIAN PLAYERS WILL NOT LEAVE THE IPL FOT PAKISTAN ODIS. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 7, 2026
- Australia to play 3 match ODI series in Pakistan from 30th May, but Aussie players including Pat Cummins will be allowed to fulfil their franchise commitments. pic.twitter.com/3yXVM403wp
IPL 2026 में 13 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी
बता दें कि IPL 2026 में 13 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें पैट कमिंस, मिशेल मार्श, ट्रैविस हेड, टिम डेविड, जोश हेजलवुड, जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, मार्कस स्टोइनिस, जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन, मिशेल स्टार्क और मैथ्यू शॉर्ट शामिल हैं.
केवल स्टार्क, इंग्लिस, ग्रीन और शॉर्ट की IPL टीमें ही IPL की अंक तालिका में शीर्ष 4 में नहीं हैं. यदि अंक तालिका ऐसी ही बनी रहती है, तो ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान दौरे पर कई बड़े नामों के बिना ही जाना पड़ेगा.
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नहीं छोड़ेंगे IPL
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप खिलाड़ी, जिनमें कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क शामिल हैं, इस पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे.
क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में होने वाली ODI सीरीज से बिना किसी रुकावट के अपने IPL के कार्यकाल पूरे करने की अनुमति देगा.
वनडे वर्ल्ड कप का अगला संस्करण अगले साल 2027 में होने वाला है, ऐसे में यह सीरीज दोनों टीमों को अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने और 50-ओवर फॉर्मेट में लय हासिल करने का एक और मौका देती है.
पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल
- 23 मई: ऑस्ट्रेलियाई टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी
- 30 मई: पहला वनडे, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम
- 2 जून: दूसरा वनडे, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
- 4 जून: तीसरा वनडे, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर