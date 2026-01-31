PAK vs AUS दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें फ्री में कब और कहां देख सकेंगे मैच?
PAK vs AUS 2nd T20 Live streaming: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फ्री में उपलब्ध है.
Published : January 31, 2026 at 1:36 PM IST
PAK vs AUS 2nd T20 Live streaming: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया शनिवार को दूसरे टी20 मैच में आमने सामने होंगे. ये मैच भी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम पर आसानी के साथ 22 रनों से जीत दर्ज की थी. दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी करना चाहेगी.
पहले मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 168/8 का सम्मानजनक स्कोर बनाया था. उसके बाद पाकिस्तानी स्पिनरों ने ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 146 रन ही बनाने दिया. जिससे वो 22 रनों से जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली. आज सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा.
Pakistan's bowling attack does the job against Australia as they move 1-0 ahead in the T20I series 👊— ICC (@ICC) January 29, 2026
📝: https://t.co/dryugHLoYA pic.twitter.com/0lFSpDdsgt
सीरीज का पहला मैच मिस करने वाले कप्तान मिशेल मार्श दूसरे मैच में वापसी करने के लिए तैयार हैं. पहले T20I में मार्श की अनुपस्थिति में ट्रेविस हेड ने टीम का नेतृत्व किया था. एडम जम्पा, जिन्होंने पहले मैच में चार विकेट लिए थे, एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
पाकिस्तान के लिए, सबकी नजरें बाबर आजम पर होंगी, जिन्होंने पहले मैच में सिर्फ 24 रन बनाए थे, इसके अलावा साहिबजादा फरहान पर भी होंगी, क्योंकि वो भी पिछले मैच में पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए थे.
PAK vs AUS T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड
टी20 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी हैं. अब तक दोनों टीमें 29 मैच में आमने सामने आचुकी हैं. सीरीज के पहले मैच में जीत के साथ, पाकिस्तान ने 13 मैच जीत दर्ज की है. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 14 मैच अपने नाम किए हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला जबकि एक मैच टाई रहा.
PAK vs AUS 2nd T20 कब और कहां देखें?
भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण पाकिस्तान के क्रिकेट मैच भारत में किसी भी टेलीविजन पर टेलीकास्ट नहीं किए जा रहे हैं. लेकिन क्रिकेट फैंस इस मैच को फैनकोड ऐप पर देख सकते हैं. इसके अलावा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच को फ्री में यूट्यूब पर देखा जा सकता है. जहां स्पोर्ट टीवी नाम का चैनल मैच को सीधा स्ट्रीम करता है.
PAK vs AUS: दूसरे टी20 मैच की संभावित प्लेइंग-11
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद.
ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल ओवेन, कूपर कोनोली, सीन एबॉट, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, एडम जम्पा.