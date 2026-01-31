ETV Bharat / sports

PAK vs AUS दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें फ्री में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

सलमान अली आगा और मिशेल मार्श ( AP PHOTO )

PAK vs AUS 2nd T20 Live streaming: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया शनिवार को दूसरे टी20 मैच में आमने सामने होंगे. ये मैच भी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम पर आसानी के साथ 22 रनों से जीत दर्ज की थी. दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी करना चाहेगी. पहले मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 168/8 का सम्मानजनक स्कोर बनाया था. उसके बाद पाकिस्तानी स्पिनरों ने ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 146 रन ही बनाने दिया. जिससे वो 22 रनों से जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली. आज सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा. सीरीज का पहला मैच मिस करने वाले कप्तान मिशेल मार्श दूसरे मैच में वापसी करने के लिए तैयार हैं. पहले T20I में मार्श की अनुपस्थिति में ट्रेविस हेड ने टीम का नेतृत्व किया था. एडम जम्पा, जिन्होंने पहले मैच में चार विकेट लिए थे, एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. पाकिस्तान के लिए, सबकी नजरें बाबर आजम पर होंगी, जिन्होंने पहले मैच में सिर्फ 24 रन बनाए थे, इसके अलावा साहिबजादा फरहान पर भी होंगी, क्योंकि वो भी पिछले मैच में पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए थे.