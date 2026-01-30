ETV Bharat / sports

PAK vs AUS: सात साल बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली पहली जीत

PAK vs AUS 1st T20: आखिरी बार पाकिस्तन ने कंगारुओं को 2018 में दुबई में 33 रनों से हराया था.

सात साल बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली पहली जीत
सात साल बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली पहली जीत (AP PHOTO)
ETV Bharat Sports Team

January 30, 2026

PAK vs AUS 1st T20: पाकिस्तान ने लाहौर में खेली जा रही तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से हरा दिया. ये पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में सात साल में पहली जीत है, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार 2018 में दुबई में 33 रनों के अंतर से हराया था.

पाकिस्तानी स्पिनरों का रहा जलवा
टी20 वर्ल्ड कप से पहले खेली जाने वीली सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसी टीम को मैदान में उतारा था, जिसमें तीन खिलाडी पहली बार इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे. मैच के दौरान उनका अनुभवहीनता साफ दिखा क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनरों ने उन्हें हर तरह से परेशान किया.

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 146/8 रन ही बना सकी. कैमरन ग्रीन ने 31 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली, जबकि जेवियर बार्टलेट ने आखिर में नाबाद 34 रनों की पारी खेली, जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे. हालांकि, दूसरे बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, और टीम लक्ष्य से पीछे रह गई.

ऑफ-स्पिनर सईम अयूब (2/29), लेग-स्पिनर शादाब खान (1/25) और अबरार अहमद (2/10) ने पाकिस्तान के लिए निर्णायक भूमिका निभाई क्योंकि उन्होंने कुल पांच विकेट लिए. गौरतलब है कि दो रनआउट को छोड़कर, सभी विकेट स्पिनरों ने लिए.

पाकिस्तान ने 168/8 रन बनाए
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए, दो बल्लेबाजों, सईम अयूब और सलमान आगा ने अपनी पारियों से टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साईम ने सिर्फ 22 गेंदों में 40 रन बनाए जबकि कप्तान आगा ने 27 गेंदों में 39 रन बनाए. उनकी पारियों की मदद से टीम ने स्कोरबोर्ड पर 168/8 रन बनाने में सफल रही.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जम्पा गेंदबाजों में सबसे सफल रहे, उन्होंने 24 रन देकर चार विकेट लिए. जेवियर बार्टलेट और महली बियर्डमैन ने दो-दो विकेट लिए. साईम अय्यूब को ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.

पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत
पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी जीत 2018 में आई थी जब उन्होंने दुबई में कंगारुओं को 33 रनों से हराया था. इसके बाद खेले गए मैचों में पाकिस्तान सात बार ऑस्ट्रेलिया से हारा है, जिसमें UAE में 2021 विश्व कप भी शामिल है. इसके अलावा, 2019 में सिडनी में एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच लाहौर में ही 31 जनवरी को खेला जाएगा.

