ETV Bharat / sports

पद्म पुरस्कार 2026: रोहित-हरमनप्रीत समेत 8 खिलाड़ियों को मिला ये बड़ा अवॉर्ड

Padma Awards 2026: इस साल 8 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

रोहित शर्मा को पद्म श्री अवॉर्ड
रोहित शर्मा को पद्म श्री अवॉर्ड (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रविवार 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी है. जिसमें 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. यह पुरस्कार हर साल विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रदान किया जाता है.

पद्म पुरस्कार 2026 की लिस्ट में 8 खिलाड़ियों का भी नाम शामिल है. जिसमें पूर्व टेनिस स्टार विजय अमृतराज को पद्म भूषण मिला है, जबकि भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पुरुष टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्म श्री से सम्मानित किया गया. इसके अलावा पांच अन्य खिलाड़ियों को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया है.

अमृतराज इस साल पद्म भूषण पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे. पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जबकि पद्म श्री चौथे स्थान पर है. पूर्व टेनिस स्टार को पहले 1983 में पद्म श्री और 1974 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारतीय खेल में उनके स्थायी योगदान को रेखांकित करता है.

Padma Awards 2026
पद्म पुरस्कार 2026 (X @airnewsalerts)

रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर के अलावा, पैरा ऐथीलीट प्रवीण कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को भी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उनके साथ बलदेव सिंह, भगवानदास रायकवार और के पजनीवेल भी थे, जिन्हें खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया.

पद्म पुरस्कार 2026: सम्मानित खिलाड़ी

विजय अमृतराज (टेनिस)– पद्म भूषण

बलदेव सिंह (हॉकी)– पद्म श्री

भगवानदास रायकवार – पद्म श्री

हरमनप्रीत कौर (क्रिकेटर)– पद्म श्री

के पजनीवेल (मार्शल आर्ट) – पद्म श्री

प्रवीण कुमार (पैरा एथीलीट)– पद्म श्री

रोहित शर्मा (क्रिकेटर)– पद्म श्री

सविता पूनिया (हॉकी)– पद्म श्री

पद्म पुरस्कार क्यों दिया जाता है?
भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में दिए जाते हैं. यह सम्मान कला, सामाजिक कार्य, जन-प्रशासन, विज्ञान , व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है. पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, जबकि पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है.

ये भी पढ़ें

पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा, इन नायकों को मिलेगा सम्मान, धर्मेंद्र समेत पांच लोगों को पद्म विभूषण

TAGGED:

PADMA AWARDS 2026
CRICKETERS IN PADMA AWARDS 2026
PLAYERS IN PADMA AWARDS
पद्म पुरस्कार 2026
ROHIT SHARMA PADMA SHRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.