पद्म पुरस्कार 2026: रोहित-हरमनप्रीत समेत 8 खिलाड़ियों को मिला ये बड़ा अवॉर्ड

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रविवार 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी है. जिसमें 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. यह पुरस्कार हर साल विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रदान किया जाता है.

पद्म पुरस्कार 2026 की लिस्ट में 8 खिलाड़ियों का भी नाम शामिल है. जिसमें पूर्व टेनिस स्टार विजय अमृतराज को पद्म भूषण मिला है, जबकि भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पुरुष टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्म श्री से सम्मानित किया गया. इसके अलावा पांच अन्य खिलाड़ियों को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया है.

अमृतराज इस साल पद्म भूषण पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे. पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जबकि पद्म श्री चौथे स्थान पर है. पूर्व टेनिस स्टार को पहले 1983 में पद्म श्री और 1974 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारतीय खेल में उनके स्थायी योगदान को रेखांकित करता है.

पद्म पुरस्कार 2026 (X @airnewsalerts)

रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर के अलावा, पैरा ऐथीलीट प्रवीण कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को भी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उनके साथ बलदेव सिंह, भगवानदास रायकवार और के पजनीवेल भी थे, जिन्हें खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया.

पद्म पुरस्कार 2026: सम्मानित खिलाड़ी

विजय अमृतराज (टेनिस)– पद्म भूषण