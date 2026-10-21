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पैरा एशियन गेम्सः हादसे को मात देकर नागोया में रचा इतिहास, देवेंद्र श्योराण ने डिस्कस थ्रो में जीता गोल्ड

देवेंद्र श्योराण ने चक्का फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया. आयकर विभाग की नौकरी के साथ अभ्यास कर देश का मान बढ़ाया.

Devender Sheoran won gold in the discus throw.
देवेंद्र श्योराण ने डिस्कस थ्रो में जीता गोल्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 21, 2026 at 8:34 PM IST

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चरखी दादरीः जापान के आईची-नागोया में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2026 में हरियाणा के लाल और चरखी दादरी के गांव किष्किंधा निवासी देवेंद्र श्योराण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है. देवेंद्र ने 49.71 मीटर दूर चक्का फेंककर यह स्वर्णिम सफलता हासिल की. उनकी जीत की खबर मिलते ही पैतृक गांव किष्किंधा में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों और परिजनों ने आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया.

पीएम मोदी ने दी बधाईः देवेंद्र की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई दी है. परिवार का कहना है कि "यह जीत वर्षों के संघर्ष और मेहनत का परिणाम है. देवेंद्र के भाई विपुल कुमार ने बताया कि वर्ष 2015 में हुए सड़क हादसे में उनके भाई के बाएं पैर के कूल्हे और जांघ में गंभीर चोटें आई थीं."

पैरा एशियन गेम्सः हादसे को मात देकर नागोया में रचा इतिहास (ETV Bharat)

आयकर विभाग में टैक्स असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं देवेंद्रः करीब एक साल तक इलाज और रिकवरी चली. इसके बाद उन्होंने सिटिंग वॉलीबॉल से खेलों में वापसी की और बाद में डिस्कस थ्रो को अपना लिया. लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए. वर्तमान में देवेंद्र मुंबई में आयकर विभाग में टैक्स असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं. नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने अभ्यास जारी रखा और ड्यूटी के बाद घंटों मैदान में पसीना बहाया.

घर में जश्न का माहौलः पिता धर्मेंद्र श्योराण ने बताया कि "हादसे के बाद देवेंद्र करीब तीन साल तक खाट पर रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी." उन्होंने कहा कि "अब परिवार का सपना है कि देवेंद्र आने वाले पैरालंपिक खेलों में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते." मां सविता देवी ने कहा कि "बेटे ने हादसे के बाद दिन-रात मेहनत की और आज उसकी मेहनत का फल देश के लिए स्वर्ण पदक के रूप में मिला है." देवेंद्र की यह जीत पूरे गांव के लिए गर्व का पल है और उनकी कहानी संघर्ष, हौसले और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल बन गई है.

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