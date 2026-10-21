ETV Bharat / sports

पैरा एशियन गेम्सः हादसे को मात देकर नागोया में रचा इतिहास, देवेंद्र श्योराण ने डिस्कस थ्रो में जीता गोल्ड

देवेंद्र श्योराण ने डिस्कस थ्रो में जीता गोल्ड ( ETV Bharat )

चरखी दादरीः जापान के आईची-नागोया में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2026 में हरियाणा के लाल और चरखी दादरी के गांव किष्किंधा निवासी देवेंद्र श्योराण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है. देवेंद्र ने 49.71 मीटर दूर चक्का फेंककर यह स्वर्णिम सफलता हासिल की. उनकी जीत की खबर मिलते ही पैतृक गांव किष्किंधा में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों और परिजनों ने आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया.

पीएम मोदी ने दी बधाईः देवेंद्र की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई दी है. परिवार का कहना है कि "यह जीत वर्षों के संघर्ष और मेहनत का परिणाम है. देवेंद्र के भाई विपुल कुमार ने बताया कि वर्ष 2015 में हुए सड़क हादसे में उनके भाई के बाएं पैर के कूल्हे और जांघ में गंभीर चोटें आई थीं."