'आ गया हमार धुरंधर', मुंबई इंडियंस ने इस खिलाड़ी को बताया धुरंधर
MI vs KKR IPL 2026: मुंबई इंडियंस और केकेआर आज IPL 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे.
Published : March 29, 2026 at 1:58 PM IST
Jasprit Bumrah IPL 2026: मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि स्टार पेसर और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह केकेआर के खिलाफ मैच से पहले टीम में शामिल हो गए हैं. हाल ही में, बुमराह फिटनेस चेकअप के लिए बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गए थे. इसी वजह से, वह मुंबई के ट्रेनिंग सेशन में नजर नहीं आए आ रहे थे. ऐसी खबरें थीं कि बुमराह मुंबई के शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे. इससे फैन्स निराश हो गए थे.
हालांकि, बुमराह अब मुंबई कैंप में शामिल हो गए हैं. फ्रेंचाइजी ने हाल ही में अपने फैंस के साथ यह अच्छी खबर शेयर की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'आ गया हमारा धुरंधर.' बुमराह के आने से मुंबई की गेंदबाजी की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है. रविवार को, मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी.
Aa gaya humaara Dhurandhar! 💙💥 pic.twitter.com/Hz3PwlVoaI— Mumbai Indians (@mipaltan) March 28, 2026
मुंबई के हेड कोच ने भी किया कंफर्म
इस पहले मैच से पहले मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले मैच में बुमराह को टीम में शामिल करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई के कोच ने बुमराह के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, 'जस्सी के बारे में मैं बस इतना कहूंगा कि वह पहले ही टीम में शामिल हो चुके हैं. मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वह कल खेलने के लिए तैयार हैं.'
𝐊𝐚𝐮𝐧? 𝐊𝐚𝐛? 𝐊𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧? 😅— Mumbai Indians (@mipaltan) March 26, 2026
Paltan, our #TATAIPL 2026 fixtures have dropped! 💙 pic.twitter.com/nZrJrQbYTB
जसप्रीत बुमराह का IPL में प्रदर्शन
2013 से आईपीएल खेलने वाले बुमराह ने अब तक कुल 145 मैच में 7 की इकोनॉमी से 183 विकेट लिए हैं. वहीं इस स्टार गेंदबाज ने KKR के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया है. मुंबई इंडियंस के इस तेज गेंदबाज ने केकेआर के खिलाफ 18 मैचों में 25 विकेट लिए हैं.
MI की संभावित प्लेइंग-11
रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.
When Boom joined practice ahead of our opening match! 👊 pic.twitter.com/u7IaDcbfER— Mumbai Indians (@mipaltan) March 29, 2026