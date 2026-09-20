ETV Bharat / sports

21 सितंबर से UPL 2026 का आगाज, वाणी कपूर के ग्लैमर और उत्तराखंड लोकसंगीत से सजेगी ओपनिंग सेरेमनी

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का आगाज इस बार बॉलीवुड तड़का और उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संगम के साथ होगा. 21 सितंबर को देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर के साथ प्रदेश के नामचीन लोक गायक मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे. इसके साथ ही उद्घाटन दिवस पर महिला वर्ग के दो मुकाबले भी खेले जाएंगे.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) के तीसरे सीजन के लिए क्रिकेट फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है. 21 सितंबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट का आगाज इस बार खेल के साथ मनोरंजन और उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति के रंग में रंगा नजर आएगा. देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 21 सितंबर की शाम होने वाली भव्य ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर मुख्य आकर्षण होंगी. उनके साथ उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों के चर्चित लोक गायक अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे.

ओपनिंग सेरेमनी में उत्तराखंड के तीन प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार की लोक संगीत परंपरा की झलक भी देखने को मिलेगी. गढ़वाल से करिश्मा शाह और रुहान भारद्वाज प्रस्तुति देंगे, जबकि कुमाऊं से इंदर आर्य अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे. टिहरी के जौनपुर से मंजू नौटियाल और जौनसार क्षेत्र से अज्जू तोमर और अजय चौहान मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

आयोजकों के मुताबिक, समारोह के जरिए उत्तराखंड की स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को बड़े मंच पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है. क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को प्रदेश की लोक संस्कृति और आधुनिक मनोरंजन का भी अनुभव मिलेगा.

यूपीएल के उद्घाटन दिवस पर क्रिकेट का रोमांच भी सुबह से ही शुरू हो जाएगा. 21 सितंबर को महिला वर्ग के दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला सुबह 11 बजे पिथौरागढ़ हरिकेंस और देहरादून वॉरियर्स के बीच होगा. इसके बाद दोपहर 3 बजे बागेश्वर एरियल और मसूरी क्वींस आमने-सामने होंगी. इन दोनों मुकाबलों के बाद शाम को ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी. यानी उद्घाटन दिवस पर दर्शकों को दिन में लगातार क्रिकेट मुकाबले देखने का मौका मिलेगा और शाम को बॉलीवुड और लोक संगीत से सजा मनोरंजन कार्यक्रम देखने को मिलेगा.