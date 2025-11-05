ETV Bharat / sports

खेलो झारखंड 2025 : राज्य स्तरीय फुटबॉल और क्रिकेट के लिए खुली चयन प्रक्रिया 6 और 12 नवंबर को

खेलो झारखंड 2025 के लिए राज्य स्तरीय फुटबॉल और क्रिकेट के लिए खुली चयन प्रक्रिया होने वाली है.

Khelo Jharkhand 2025
खिलाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
रांची : झारखंड के स्कूली खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर तैयार है. खेलो झारखंड 2025 के तहत राज्य स्तरीय फुटबॉल और क्रिकेट की खुली चयन प्रक्रिया इस महीने रांची में आयोजित की जा रही है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अधीन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित इस चयन प्रक्रिया में राज्यभर के विद्यालयों के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे.

6 नवंबर को फुटबॉल और 12 नवंबर को क्रिकेट का ट्रायल

परिषद ने बताया कि अंडर-14 बालक वर्ग के लिए फुटबॉल की राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया 6 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. यह चयन परीक्षण राजधानी रांची के खेलगांव स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड में सुबह 7:00 बजे से शुरू होगा. इसी तरह क्रिकेट (अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग) के लिए चयन प्रक्रिया 12 नवंबर 2025 को साउथ रेलवे मैदान, चुटिया, रांची में आयोजित होगी. क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए भी रिपोर्टिंग सुबह 7:00 बजे से की जाएगी.

इन दोनों चयन प्रक्रियाओं का उद्देश्य राज्य के योग्य और प्रतिभाशाली स्कूली खिलाड़ियों की पहचान करना है, ताकि वे आगामी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता (SGFI) में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर सकें.

राज्यभर के सभी स्कूली खिलाड़ी होंगे पात्र

खेलो झारखंड की इस चयन प्रक्रिया में राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं. चयन के लिए किसी भी जिले के खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित आयु वर्ग में आते हों और उनके पास आवश्यक प्रमाण पत्र मौजूद हों.

रिपोर्टिंग के समय प्रतिभागियों को जन्म प्रमाण पत्र, अंतिम परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण पत्र और खेलो झारखंड पात्रता प्रपत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. परिषद ने साफ किया है कि बिना आवश्यक दस्तावेज के किसी भी खिलाड़ी को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा.

राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका

चयन प्रक्रिया के बाद योग्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शिविर में बुलाया जाएगा. इसके बाद झारखंड टीम का गठन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता (SGFI) में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी. परिषद का कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों से उभर रहे खिलाड़ियों को एक समान मंच देने के उद्देश्य से यह खुली चयन प्रक्रिया शुरू की गई है.

परिषद ने खिलाड़ियों से की अपील

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी पात्र और इच्छुक खिलाड़ियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर समय से उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में हिस्सा लें. परिषद ने कहा कि यह मौका न केवल राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने का है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान बनाने का भी है.

परिषद के अधिकारियों ने कहा कि खेलो झारखंड कार्यक्रम राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर बच्चे को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने का अवसर देता है.

राजधानी रांची में होने वाली इन दोनों चयन प्रक्रियाओं को लेकर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में उत्साह है. खिलाड़ियों का कहना है कि यह पहल राज्य में खेल संस्कृति को नई दिशा दे रही है और झारखंड की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का रास्ता बना रही है.

