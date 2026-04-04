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स्कॉटलैंड से देहरादून पहुंचा 'कर्लिंग' का सफर, लोगों में बढ़ा क्रेज, जानें इस खेल के बारे में सब कुछ

देहरादून में चल रहा है कर्लिंग आइस गेम का ओपन कैंप: देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में मौजूद हिमाद्रि इंडोर आइस रिंक में इन दिनों कर्लिंग नेशनल चैंपियनशिप के ओपन कैंप चल रहे हैं. ऐसे में पहली बार उत्तराखंड के लोगों को इस अनोखे खेल के दीदार नजदीक से हो रहे हैं. इस मौके पर ईटीवी भारत ने नेशनल कर्लिंग खिलाड़ी पीएन राजू, उत्तराखंड के कर्लिंग खिलाड़ी हरजीत सिंह और हिमाद्रि आइस रिंक के ऑपरेशन मैनेजर से इस खेल के विषय में बातचीत की.

इस एक पत्थर का वजन करीब 19 से 20 किलोग्राम होता है. इस खेल में केवल ताकत नहीं बल्कि रणनीति और सतह के नियंत्रण की अहम भूमिका होती है, जहां खिलाड़ी बर्फ को रगड़कर पत्थर की दिशा और गति को नियंत्रित करते हैं, जिससे यह खेल अन्य खेलों की तुलना में बेहद अलग और रोचक बन जाता है.

कर्लिंग पत्थर की कहानी: दुनिया के अधिकांश कर्लिंग पत्थर ऐल्सा क्रेग नाम के छोटे से द्वीप से प्राप्त किए जाते हैं. जहां का पत्थर अपनी मजबूती और पानी को न सोखने की विशेषता के कारण बेहद दुर्लभ और उपयुक्त माना जाता है. इन पत्थरों को आकार देने की प्रक्रिया भी उतनी ही खास और दुर्लभ है. पूरी दुनिया में लगभग एक ही प्रमुख कंपनी 'Kays of Scotland' इस काम के लिए जानी जाती है, जो 19वीं सदी से कर्लिंग पत्थर तैयार कर रही है. यह काम साधारण मशीनों से नहीं बल्कि कुशल कारीगरों की बारीकी और अनुभव से किया जाता है, जहां हर पत्थर को तराशकर, चमकाकर और संतुलित बनाकर तैयार किया जाता है.

बर्फ पर खेला जाने वाले कर्लिंग खेल की दुर्लभ कहानी: कर्लिंग एक अनोखा आइस गेम है, जिसका जन्मदाता स्कॉटलैंड को माना जाता है. 16वीं सदी में स्कॉटलैंड में लोग जमी हुई झीलों पर पत्थरों को फिसलाकर इसे खेलते थे. उसके बाद लगातार समय के साथ यह खेल विकसित हुआ और खासतौर पर कनाडा में बेहद लोकप्रिय हो गया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान तब मिली जब इसे विंटर ओलंपिक्स में शामिल किया गया. इस खेल की सबसे खास बात इसमें इस्तेमाल होने वाला पत्थर है, जो कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि विशेष प्रकार के ग्रेनाइट से बना होता है.

देहरादून: खेल प्रेमियों के लिए देहरादून के हिमाद्रि इंडोर आइस रिंक में इन दिनों एक बिल्कुल नया, यूनिक और खास तरह का आइस गेम देखने को मिल रहा है. यह यूनिक गेम कर्लिंग है जिसे 'चेस ऑन आइस' (बर्फ पर शतरंज) भी कहा जाता है. कर्लिंग में एक खास पत्थर को एक तय लक्ष्य की तरफ बर्फ के ऊपर फिसलाया जाता है तो वहीं टीम के लोग उस स्टोन के आगे बर्फ को रगड़कर स्टोन की गति और दिशा को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं. हिमाद्रि आइस रिंक में पहली बार कर्लिंग का आयोजन होने जा रहा है. देहरादून के लिए यह सिर्फ एक नया खेल नहीं, बल्कि एक नया अनुभव भी होगा. जहां हर चाल अपने साथ एक नया सस्पेंस लेकर आती है.

भारत में सिर्फ देहरादून और लद्दाख में आइस रिंक मौजूद हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

2019 से भारत वर्ल्ड कर्लिंग फेडरेशन का सदस्य: तेलंगाना से आने वाले इंडियन नेशनल कर्लिंग प्लेयर पीएन राजू ने बताया कि,

कर्लिंग एक विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक स्पोर्ट्स है, जो पिछले कई दशकों से खेला जा रहा है. लेकिन भारत में ये पिछले करीब 5- 6 सालों से खेला जा रहा है. ये खेल अपने आप में बेहद यूनिक है जिसे 'चेस ऑन आइस' भी कहा जाता है. इसे स्कॉटलैंड, कनाडा, यूएसए प्रमुखत ठंडे देशों में खेल जाता. इसका जन्मदाता स्कॉटलैंड को माना जाता है.

-पीएन राजू, इंडियन नेशनल कर्लिंग प्लेयर-

देहरादून में देश का एक मात्र आर्टिफिशियल इंडोर आइस रिंक शुरू किया गया है, जहां पहली बार इसका कैंप लगाया गया है और निश्चित तौर पर नेशनल का आयोजन भी यहीं हो सकता है.

-पीएन राजू, इंडियन नेशनल कर्लिंग प्लेयर-

कर्लिंग के लिए आइस रिंक जरूरी है. (PHOTO-ETV Bharat)

राजू ने कर्लिंग में भारत की उपलब्धि को लेकर बताया कि, भारत 2019 से वर्ल्ड कर्लिंग फेडरेशन का मेंबर है. भारत की मेंन्स, मिक्स टीम और मिक्स डबल्स टीम है. हमारी टीम का इंटरनेशनल लेवल पर काफी अच्छा प्रदर्शन है और मेडल भी जीते हैं.

उत्तराखंड का भी कर्लिंग में अच्छा प्रदर्शन: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रहने वाले कर्लिंग खिलाड़ी सतविंदर सिंह का कहना है कि,

कर्लिंग में उत्तराखंड 2021 से भाग ले रहा है. अब तक नेशनल स्तर पर उत्तराखंड का कर्लिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है. नेशनल कर्लिंग में उत्तराखंड का गोल्ड मेडल, खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल है. इन दिनों देहरादून में चल रहे नेशनल ओपन कैंप से पूरे देश के कर्लिंग प्लेयर को बारीकियां सीखने को मिल रही हैं. जबकि उत्तराखंड में इस खेल को विशेष बढ़ावा मिल रहा है. नए खिलाड़ी इसमें अपनी रुचि दिखाएंगे.

-सतविंदर सिंह, उत्तराखंड के कर्लिंग प्लेयर-

स्कॉटलैंड, कनाडा और यूएसए जैसे ठंडे देशों में कर्लिंग खेला जाता है. (PHOTO-ETV Bharat)

देहरादून हिमाद्रि आइस रिंक में आइस गेम्स की अपार संभावनाएं: हिमाद्रि इंडोर आइस रिंक में इस तरह के आइस गेम्स की नई विधाओं की संभावनाओं को लेकर आइस रिंक के ऑपरेशन मैनेजर अमित बेलवाल से भी ईटीवी भारत ने बातचीत की. उन्होंने बताया कि, कर्लिंग एक यूनिक, प्रसिद्ध और ओलंपिक खेल है. इस खेल के आयोजन को लेकर इंडिया में केवल दो आइस रिंक मौजूद हैं. पहला देहरादून और दूसरा लद्दाख में है. लद्दाख वाला रिंक वेदर स्पेसिफिक है, लेकिन देहरादून वाला हिमाद्रि आइस रिंक ऑल सीजन ओलंपिक साइज इंडोर आइस रिंक है.

देहरादून के इस हिमाद्रि आइस रिंक में आइस मेनटेन रखने की एक बड़ी चुनौती का सामना कर बर्फ निरंतर मेंटेन की जा रही है. ऐसे में उनकी कोशिश है कि आइस से जुड़े हर तरह के गेम का वो यहां पर प्रयोग करें और उसे यहां पर आयोजित करें. पहले से ही हिमाद्रि आइस रिंक में आइस हॉकी, आइस स्केट जैसे आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य गेम्स हैं, जो यहां करवाए जा सकते हैं. उनका प्रयास है कि वो इस आइस रिंक को अधिकतम उपयोग में रखें ताकि इसके भारी भरकम मेंटेनेंस का खर्चा भी उठ पाए और इससे ये चरितार्थ भी साबित हो.

-अमित बेलवाल, ऑपरेशन मैनेजर, हिमाद्रि आइस रिंक-

कर्लिंग में एक खास तरह का पत्थर होता है जो ऐल्सा क्रेग नाम के द्वीप में मिलता है. (PHOTO-ETV Bharat)

आइस गेम्स के अलग खेलों को एलाइन करना वेन्यू ऑपरेशन के लिए एक बड़ा टास्क: एक साथ अलग-अलग तरह के खेल एक ही आइस रिंक पर बेहद कम समय की तैयारी के साथ करवाना कितना चुनौती भरा रहता है? इस पर ऑपरेशन मैनेजर बेलवाल ने कहा कि,

हर एक खेल के लिए वेन्यू संचालकों द्वारा अलग आइस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है. उदाहरण के लिए आइस स्केटिंग के लिए आइस सख्त चाहिए तो वहीं आइस हॉकी के लिए ज्यादा सख्त आइस की जरूरत नहीं होती है. जबकि कर्लिंग के लिए आइस शीट की स्मूथनेस (चिकनाई) अच्छी चाहिए. इसलिए टेंप्रेचसर के हिसाब से आइस हॉकी और कर्लिंग जैसे खेलों को शेड्यूल किया जाता है.

-अमित बेलवाल, ऑपरेशन मैनेजर, हिमाद्रि आइस रिंक-

कर्लिंग गेम की शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई है. (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, आज इंडिया में विंटर स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट किया का रहा है. कई राज्यों से यहां खेल प्रेमी आ रहे हैं. कई नेशनल इवेंट इस वेन्यू पर हो चुके हैं. शॉर्ट ट्रेक का इंटरनेशन इवेंट यहां पर हो चुका है. इस तरह से जब इवेंट एलाइन होते हैं तो ऑपरेशन टीम को एक बड़े टास्क से होकर गुजरना पड़ता है.

'Pay & play' स्कीम के जरिए लोकल के लिए खुला है आइस रिंक: देहरादून के इंडोर आइस रिंक का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले और खासतौर से देहरादून के नौजवान और यहां के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए खेल विभाग द्वारा इस इंडोर आइस रिंक में 'Pay & play' स्कीम के तहत आम लोगों के लिए इस रिंक को शाम को 3 घंटे (4 से 7 बजे) खोला जाता है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति यहां आकर अपने इक्विपमेंट के साथ मात्र 200 रुपए प्रति घंटा और यदि वेन्यू से इक्विपमेंट भी चाहता है तो 400 रुपये प्रति घंटा की न्यूनतम चार्ज पर खेल सकता है. मेंबरशिप और सस्ती पड़ सकती है. जबकि इसी वेन्यू पर किसी फेडरेशन या फिर इवेंट के लिए 10 हजार रुपए प्रति घंटे का चार्ज है. इस तरह से हिमाद्रि आइस रिंक न केवल शहर में एक नया डेस्टिनेशन है, बल्कि ये उत्तराखंड में नए प्रकार के खेलों में भी आगे बढ़ने का मौका दे रहा है.

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