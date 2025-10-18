भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट्स में भारतीय धरती पर डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
players debuted vs India in India: भारत के खिलाफ भारत में ही टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी.
Published : October 18, 2025 at 3:43 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 5:04 PM IST
हैदराबाद: क्रिकेट की दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका डेब्यू किसी खास परिस्थितियों में होता है. वो लम्हे उस खिलाड़ी के लिए यादगार बन जाता है. लेकिन जब ये लम्हा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए तो फिर वो और ही खास हो जाता है. ऐसे ही दो खिलाड़ी, इंग्लैंड के जो रूट और वेस्टइंडीज के खारी पियरे, हैं जिनके नाम एक दुर्लभ उपलब्धि ये रही कि वो दोनों भारत के खिलाफ भारत की धरती पर ही टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया है.
जो रूट: इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज
इंग्लैंड की टीम के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने अपना टेस्ट डेब्यू भारत के खिलाफ किया था. उन्होंने 13 दिसंबर 2012 को नागपुर में इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलना शुरू किया. जिसमें उन्होंने पहली पारी में 229 गेंद पर 73 रनों की पारी खेली और दूसरी पारी में 20 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके बाद जो रूट ने 2013 में वनडे में कदम रखा. जब उन्होंने 11 जनवरी 2013 को राजकोट में अपना पहला वनडे मैच खेला, लेकिन मैच में उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला. इससे पहले रूट ने 2012 में टी20 डेब्यू भी भारत के खिलाफ वानखेड़े में किया. इस मैच में भी रूट को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.
जो रूट का क्रिकेट करियर
इंग्लैंड का ये महान बल्लेबाज अब तक 158 टेस्ट, 183 वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुका है. टेस्ट में उनके नाम 51 की औसत से कुल 13543 रन है जो इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने 39 शतक और 66 अर्धशतक भी लगाए है. जो उनकी क्षमता को दर्शाता है. इसके अलावा वनडे में रूट ने 49 की औसत से 7301 रन बनाए है. जिसमें 19 शतक और 43 अर्धशतक शामिल है. जबकि टी20 में उनके नाम 839 रन हैं.
खारी पियरे: वेस्टइंडीज के युवा खिलाड़ी
रूट के अलावा ये दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी वेस्टइंडीज का खारी पियरे है. उसने सबसे पहले 2018 में टी20 क्रिकेट में भारत के खिलाफ ईडन गार्डन में किया. इसके बाद 2019 में पियरे ने विशाखापट्टनम में अपना पहला वनडे मैच भी भारत के खिलाफ खेला. लेकिन टेस्ट में इस खिलाड़ी का डेब्यू 6 साल बाद 2025 में भारत के ही खिलाफ भारतीय धरती अहमदाबाद में हुआ.
खारी पियरे का क्रिकेट करियर
बांए हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज खारी पियरे अब तक कुल 15 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जिसमें 2 टेस्ट, 3 वनडे और 10 टी20 मैच शामिल है. टेस्ट में पियरे ने 47 रन और एक विकेट लिए हैं जबकि वनडे में उनके नाम 39 रन और एक विकेट हैं. टी20 में 17 रन और 7 विकेट लिए हैं.
भारत के खिलाफ भारत में ही डेब्यू वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|विरुद्ध
|टेस्ट डेब्यू
|वनडे डेब्यू
|टी20 डेब्यू
|जो रूट
|भारत
|अहमदाबाद, 2012
|वानखेड़े,2012
|राजकोट,2013
|खारी पियरे
|भारत
|अहमदाबाद, 2025
|विशाखापट्टनम, 2019
|ईडन गार्डन, 2018
दोनों खिलाड़ियों के लिए क्यों है यह खास?
भारत में क्रिकेट का स्तर बहुत उच्च है और यहां की पिचें अक्सर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अलग-अलग तरह की चुनौतियां पेश करती हैं. भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू करना अपने आप में एक सम्मान है, क्योंकि यह दिखाता है कि खिलाड़ी को भारतीय परिस्थितियों में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार समझा गया है. जो रूट और खारी पियरे ने यह कमाल कर दिखाया है और इसलिए वे इतिहास में याद किए जाएंगे.