ETV Bharat / sports

भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट्स में भारतीय धरती पर डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

हैदराबाद: क्रिकेट की दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका डेब्यू किसी खास परिस्थितियों में होता है. वो लम्हे उस खिलाड़ी के लिए यादगार बन जाता है. लेकिन जब ये लम्हा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए तो फिर वो और ही खास हो जाता है. ऐसे ही दो खिलाड़ी, इंग्लैंड के जो रूट और वेस्टइंडीज के खारी पियरे, हैं जिनके नाम एक दुर्लभ उपलब्धि ये रही कि वो दोनों भारत के खिलाफ भारत की धरती पर ही टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया है.

जो रूट: इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज

इंग्लैंड की टीम के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने अपना टेस्ट डेब्यू भारत के खिलाफ किया था. उन्होंने 13 दिसंबर 2012 को नागपुर में इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलना शुरू किया. जिसमें उन्होंने पहली पारी में 229 गेंद पर 73 रनों की पारी खेली और दूसरी पारी में 20 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके बाद जो रूट ने 2013 में वनडे में कदम रखा. जब उन्होंने 11 जनवरी 2013 को राजकोट में अपना पहला वनडे मैच खेला, लेकिन मैच में उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला. इससे पहले रूट ने 2012 में टी20 डेब्यू भी भारत के खिलाफ वानखेड़े में किया. इस मैच में भी रूट को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.

जो रूट (AFP PHOTO)

जो रूट का क्रिकेट करियर

इंग्लैंड का ये महान बल्लेबाज अब तक 158 टेस्ट, 183 वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुका है. टेस्ट में उनके नाम 51 की औसत से कुल 13543 रन है जो इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने 39 शतक और 66 अर्धशतक भी लगाए है. जो उनकी क्षमता को दर्शाता है. इसके अलावा वनडे में रूट ने 49 की औसत से 7301 रन बनाए है. जिसमें 19 शतक और 43 अर्धशतक शामिल है. जबकि टी20 में उनके नाम 839 रन हैं.