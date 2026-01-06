ETV Bharat / sports

महिला क्रिकेट में 10 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाली खिलाड़ी, भारत का दबदबा

अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा छूना किसी भी खिलाड़ी के लिए असाधारण उपलब्धि मानी जाती है. अब तक केवल चार महिला क्रिकेटर ही इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं, जिनमें से दो खिलाड़ी भारत की हैं, जो भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व की बात है.

हैदराबाद: पुरुष क्रिकेटरों की तरह महिला क्रिकेटरों में भी कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीता है. इसके अलावा उन महिला क्रिकेटरों ने अपने प्रदर्शन से इतिहास भी रचा है. ऐसे ही कुछ महान महिला क्रिकेटरों के बारे में आज हम बताने वाले है.

इस सूची में सबसे ऊपर भारतीय क्रिकेटर मिताली राज का नाम है, जिन्होंने भारत के लिए खेलते हुए 10,868 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए. मिताली ने 12 टेस्ट, 232 वनडे और 89 टी20 इंटरनेशनल मैच खेली हैं. जिसमें उन्होंने टेस्ट में 44 की औसत से कुल 699 रन, वनडे में 58 की औसत से 7805 रन और टी20 में 38 औसत से कुल 2364 रन बनाए हैं. उनकी रन बनाने की निरंतरता, बल्लेबाजी की तकनीक और टीम को लीड करने की क्षमता भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. इसी वजह से मिताली राज न केवल भारत बल्कि विश्व महिला क्रिकेट की सबसे महान बल्लेबाजों में गिनी जाती हैं.

सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स हैं. उन्होंने सिर्फ दो फॉर्मेट में ही ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. बेट्स ने 178 वनडे में 39 की औसत से कुल 5936 रन बनाए जबकि 177 टी20 इंटरनेशनल मैच में 29 की औसत से 4716 रन बनाए. कुल मिलाकर सूजी बेट्स ने 10,652 इंटरनेशनल रन बनाकर अपनी आक्रामक और भरोसेमंद बल्लेबाज का लोहा मनवाया है. वो अभी भी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लाइनअप नें अहम रोल प्ले करती हैं.

शार्लेट एडवर्ड्स (इंग्लैंड)

तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की दिग्गज खिलाड़ी शार्लेट एडवर्ड्स हैं, जिनके नाम 10,273 अंतरराष्ट्रीय रन दर्ज हैं. उन्होंने भी मिताली राज की तरह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शानदार योगदान दिया है. एडवर्ड्स ने 23 टेस्ट में 44 की औसत से कुल 1676 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में उन्होंने 191 मैचों में 38 की औसत से 5992 रन बनाए हैं. वहीं 95 टी20 इंटरनेशनल मैचों में एडवर्ड्स ने 33 की औसत से कुल 2605 रन बनाए हैं.

स्मृति मंधाना (भारत)

इस लिस्ट में शामिल होने वाली स्मृति मंधाना दुनिया की चौथी और भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं. उनके नाम अब तक 10053 इंटरनेशनल रन हो चुके हैं. वो इस नंबर को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इस समय वो शानदार फॉर्म से गुजर रही हैं. उन्होंने अब तक भारत के लिए 7 टेस्ट, 117 वनडे और 157 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं. उन्होंने टेस्ट में 57 की औसत से कुल 629 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में 49 की औसत से 5322 और टी20 इंटरनेशनल में 29 की औसत से 4012 रन बनाए हैं. उनकी आक्रामक शैली और निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें आधुनिक महिला क्रिकेट का बड़ा चेहरा बना दिया है.

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन

खिलाड़ी देश मैच इंटरनेशनल रन मिताली राज भारत 333 10,868 सूज़ी बेट्स न्यूजीलैंड 355 10,652 शार्लेट एडवर्ड्स इंग्लैंड 309 10,273 स्मृति मंधाना भारत 281 10,053

बड़ी उपलब्धि के करीब

दो महिला खिलाड़ी 10 हजार इंटरनेशनल रन के क्लब में शामिल होने के बिल्कुल करीब हैं. जिसमें वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर (9,301 रन) और ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग (8,352 रन) का नाम शामिल है. इन आंकड़ों से साफ है कि महिला क्रिकेट में भी प्रतिभा, मेहनत और निरंतरता का वही महत्व है जो पुरुष क्रिकेट में है.