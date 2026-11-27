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एशिया कप राइजिंग स्टार्स: तिलक वर्मा ने टूर्नामेंट से बाहर होने पर क्या कहा?

तिलक वर्मा ने टूर्नामेंट से बाहर होने पर क्या कहा? ( IANS )

दोहा (कतर): एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 टूर्नामेंट में भारत का सफर गुरुवार को खत्म हो गया. सेमीफाइनल में भारत को श्रीलंका के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया A ने 317/8 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा (78), तिलक वर्मा (53) और शाहबाज अहमद (54 नाबाद) ने अहम योगदान दिया. हालांकि, यह स्कोर काफी नहीं था, क्योंकि श्रीलंका A के ओपनर्स - लसिथ क्रूसपुले और सिनेथ जयवर्धने - ने 174 रनों की शानदार साझेदारी करके इंडिया A की गेंदबाजी को पूरी तरह बेअसर कर दिया. उन्होंने 318 रनों के लक्ष्य को 41.3 ओवर में 8 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.

बस एक खराब दिन था

इस हार के बाद, इंडिया A के कप्तान तिलक वर्मा ने माना कि उनकी टीम अपनी गेंदबाजी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर पाई. ये बस एक खराब दिन था. इसके अलावा उन्होंने विपक्षी टीम के ओपनर्स की भी तारीफ की. मैच के बाद तिलक ने कहा, 'इसका श्रेय उन्हें जाता है. दोनों ओपनर्स ने वाकई बहुत अच्छा खेला. मैंने अपने सभी गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन आज हमारा दिन खराब था. मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली. खैर, कोई बात नहीं. बस एक खराब दिन था, लेकिन इसका श्रेय श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जाता है.'

तिलक वर्मा ने अपनी योजना के बारे में बताया कि गेंदबाजी करते समय उनकी योजना थी कि जब तक पिच से गेंदबाजों को मदद मिलनी शुरू हो, तब तक रन रेट को काबू में रखा जाए. लेकिन, श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी की शानदार बल्लेबाजी की वजह से इंडिया A कभी भी उन पर दबाव नहीं बना पाई. उन्होंने कहा, 'मैं अपने लड़कों से कह रहा था कि शुरुआती 15 ओवर बहुत अहम होंगे. अगर हम उन्हें 6 रन प्रति ओवर के आसपास रोक पाते, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होता. बाद में विकेट थोड़ा धीमा हो जाता है. हमने यही योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे लागू नहीं कर सके.'