एशिया कप राइजिंग स्टार्स: तिलक वर्मा ने टूर्नामेंट से बाहर होने पर क्या कहा?
इंडिाय 'ए' 317 रन डिफेंड ना कर पाने की वजह से एशिया कप राइजिंग स्टार्स से बाहर हो गया.
Published : November 27, 2026 at 10:55 AM IST
दोहा (कतर): एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 टूर्नामेंट में भारत का सफर गुरुवार को खत्म हो गया. सेमीफाइनल में भारत को श्रीलंका के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया A ने 317/8 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा (78), तिलक वर्मा (53) और शाहबाज अहमद (54 नाबाद) ने अहम योगदान दिया. हालांकि, यह स्कोर काफी नहीं था, क्योंकि श्रीलंका A के ओपनर्स - लसिथ क्रूसपुले और सिनेथ जयवर्धने - ने 174 रनों की शानदार साझेदारी करके इंडिया A की गेंदबाजी को पूरी तरह बेअसर कर दिया. उन्होंने 318 रनों के लक्ष्य को 41.3 ओवर में 8 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.
बस एक खराब दिन था
इस हार के बाद, इंडिया A के कप्तान तिलक वर्मा ने माना कि उनकी टीम अपनी गेंदबाजी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर पाई. ये बस एक खराब दिन था. इसके अलावा उन्होंने विपक्षी टीम के ओपनर्स की भी तारीफ की. मैच के बाद तिलक ने कहा, 'इसका श्रेय उन्हें जाता है. दोनों ओपनर्स ने वाकई बहुत अच्छा खेला. मैंने अपने सभी गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन आज हमारा दिन खराब था. मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली. खैर, कोई बात नहीं. बस एक खराब दिन था, लेकिन इसका श्रेय श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जाता है.'
🔴MY BOWLERS FAILED TO EXECUTE THE PLAN - TILAK VARMA 🤦 🎙️: After losing the semifinal, Tilak explained India's bowling plans while defending 318 runs. - He said the first 15 overs were very crucial & India wanted to restrict Sri Lanka to around 6 runs per over. They expected the pitch to become slower later in the innings, but unfortunately, the bowlers failed to execute the plan.— Sam (@cricsam02) November 27, 2026
तिलक वर्मा ने अपनी योजना के बारे में बताया कि गेंदबाजी करते समय उनकी योजना थी कि जब तक पिच से गेंदबाजों को मदद मिलनी शुरू हो, तब तक रन रेट को काबू में रखा जाए. लेकिन, श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी की शानदार बल्लेबाजी की वजह से इंडिया A कभी भी उन पर दबाव नहीं बना पाई. उन्होंने कहा, 'मैं अपने लड़कों से कह रहा था कि शुरुआती 15 ओवर बहुत अहम होंगे. अगर हम उन्हें 6 रन प्रति ओवर के आसपास रोक पाते, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होता. बाद में विकेट थोड़ा धीमा हो जाता है. हमने यही योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे लागू नहीं कर सके.'
इंडिया ए का टूर्नामेंट में प्रदर्शन
कतर की राजधानी दोहा में खेले गए टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन साधारण रहा. उन्होंने ग्रुप मैच में नेपाल और यूएई के खिलाफ जीत दर्ज की, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका से मैच हार गया. भारत ने पहले ग्रुप मैच में नेपाल को सिर्फ 26 रनों पर ढेर करके 306 रनों जीत दर्ज की. जबकि यूएई के खिलाफ 250 रनों के टारगेट को वैभव सूर्यवंशी के 53 गेंदों पर 204 रनों की तूफानी पारी की वजह से 14.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. पाकिस्तान के खिलाफ भारत 313 रनों के जवाब में 265 रनों पर ऑलआउट हो गया. जबकि श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों को डिफेंड नहीं कर सका.
टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज (27 नवंबर) पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के बीच खेला जाएगा. जीतने वाली टीम 29 नवंबर को फाइनल में श्रीलंका से भीड़ेगी.